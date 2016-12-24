В школах Саранска откроются инженерные классы

Прошли времена, когда каждый выпускник вуза, техникума или училища сразу получал работу. Сейчас диплом не является гарантией трудоустройства, спрос на специалистов диктует рынок. В последние годы наша страна нуждается в высококвалифицированных инженерах. Образовательные учреждения Мордовии стараются идти в ногу со временем: сначала в школах появились секции по робототехнике и моделированию, затем был создан Детский технопарк, а сейчас открываются инженерные классы. Подробно об этом начинании шла речь на традиционной августовской дискуссионной площадке, в которой приняли участие не только руководители образовательных учреждений Саранска, но и представители промышленных предприятий.

Инженерное образование - с 3-го класса

- Хороший инженер без качественного школьного образования ниоткуда не возьмется, - убеждена директор лицея № 7 Ирина Ванисова. - Для того чтобы вырастить специалиста высокого класса, нужно работать долгие годы. Поэтому сразу в нескольких школах Саранска созданы инженерные классы. Хорошего инженера нельзя взять из воздуха. Получив возможность обучения в вузе с последующим трудоустройством, наши выпускники насторожились именно по поводу обязательного трудоустройства на предприятие. Дело в том, что ни дети, ни их родители не имеют представления о работе инженера в реальных условиях. Поэтому необходимо создать условия для осознанного выбора профессии, расширить участие ребят в конкурсах и олимпиадах технической направленности. Очень важно создать и свою школьную лабораторию.

Считаю, что начинать подготовку инженеров нужно с юного возраста. Начальное инженерное образование у нас вводится с 3-го класса, изменения коснутся внеурочной деятельности, в рамках которой учащиеся будут изучать шахматы, заниматься опытной экспериментальной деятельностью. Основное общее образования - с 7-го класса, это уже предпрофильная подготовка. В инженерном классе будет увеличено количество часов по математике, физике, биологии, в рамках курса «изобразительное искусство» начнется изучение элементов черчения, основы программирования - на курсе информатики. Во внеурочной деятельности семиклассники смогут познакомиться с 3D-моделированием, робототехникой, начнут изучать второй иностранный язык и продолжат работу в Кванториуме на базе Детского технопарка. Среднее общее образование начнется в 10-м классе, это уже профильный уровень школьного инженерного образования. На этом уровне в целях сохранения преемственности будет увеличено количество часов на изучение математики, физики, химии, биологии, дополнительную подготовку по иностранному языку. Планируем ввести курсы инженерного английского, инженерной графики. Также на этом этапе мы хотим ввести выполнение групповых инженерных проектов. Кроме того, изучение этих предметов должно получить практическую направленность. Ведь инженерное образование - это увеличение не только числа часов по определенным предметам, но и практического содержания для получения навыков инженерной деятельности.

В рамках шестидневной учебной недели нам все это сложно реализовать, поэтому мы решили перейти на пятидневную учебную неделю, перенеся при этом часть занятий по внеурочной деятельности на субботу, и организовать совместно с вузами и предприятиями проект «Инженерная суббота». Для этого мы планируем заключить договор с АО «Орбита». Кроме того, мы уже несколько лет сотрудничаем с педагогическим институтом и уверены, что новое направление их тоже заинтересует. Да, мы не обладаем технической базой, как Лицей для одаренных детей, тем не менее надеемся, что наше начинание будет поддержано.

Привлечь к проектной работе всех учащихся

О том, как построена работа в инженерных классах, поделился опытом директор саранского лицея № 43 Петр Силаев:

- Наша задача - подготовить детей к успешному обучению на технических факультетах, поэтому в нашем лицее базовыми предметами являются физика, математика и информатика - фундаментальные дисциплины современной инженерной науки. Кроме основных предметов в учебный план введены дополнительные дисциплины - техническое моделирование и дизайн, технический английский, лабораторный практикум по физике и химии, исследовательский практикум. Исследовательский практикум позволяет привлечь к проектной работе всех учащихся. К концу года каждый ученик должен написать/создать проект наподобие курсовой работы. Результаты своих проектных работ лицеисты представляют на инженерных форумах.

В лицее создана хорошая база для старта проекта «Инженерные классы». Однако подобный проект предполагает наличие инженерной лаборатории, именно она приближает инженерную практику к инженерной науке. С применением новейшего оборудования обычный урок становится инженерным исследованием. Инженерная лаборатория в первую половину дня работает как обычный учебный кабинет, а вторая половина посвящена проектной деятельности.

Инженерные проекты требуют участия вузов, но еще лучше, когда есть взаимодействие школа - вуз - предприятие. Это позволит школьникам оказаться в современных лабораториях, пройти производственную практику. Конечно, не все пойдут в инженеры, да это и не нужно. Одни разочаруются в профессии, поймут, что это не для них, но ошибутся они сейчас, а не потом, когда время уже упущено. Другие, наоборот, осознают, что это их призвание.

«Центр образования «Тавла» готов сотрудничать с саранскими школами

- Наша школа - самая крупная не только в Саранске, но и во всей республике, - говорит директор «Центра образования «Тавла» - средней школы № 17 Светлана Лиманская. - Условия у нас замечательные, оснащение отвечает всем современным требованиям по каждому предмету. Предусмотрены условия для разнообразной внеурочной деятельности. В этом году в нашу школу 1 сентября пойдут учиться 1054 обучающихся. У нас стартует математический 5-й класс, но есть и математический класс в начальной школе. Я согласна с тем, что инженерное образование - один из важнейших приоритетов государственной политики в сфере образования. В нашей школе есть необходимое оборудование для инженерных классов - современные кабинеты физики с цифровыми лабораториями, кабинет черчения с кульманами, лаборатория естественно-научных исследований, зал робототехники и 3D-моделирования. Но это не означает, что остальные области в нашей школе будут запущены. Для формирования инженеров, промышленников не менее важны общечеловеческие ценности, а их дадут литература, история, языки. Без гуманитарной составляющей воспитать хорошего инженера, хорошего человека - невозможно!

Мы готовы и к серьезному сотрудничеству со школами городского округа Саранск по отработке модели инженерного профиля в общеобразовательных учреждениях.

Мордовский университет поможет инженерным классам

Каждый выступающий говорил о необходимости взаимодействия школ с вузами и предприятиями. С ответной речью выступила Алина Маслова, проректор Мордовского университета им. Н.П. Огарева по учебной работе.

- Инженерные классы - это новая модель обучения в школах. Наш университет готов к сотрудничеству, мы тоже заинтересованы в повышении престижа инженерного образования. Не всем известно, но в Институте механики и энергетики на базе кафедры технического сервиса машин функционирует автомобильный учебный центр «Образовательные технологии в автомобильной отрасли». После обучения в нем выдается Европейский сертификат об образовании, который дает право выпускнику на трудоустройство в сервисные или дилерские центры крупных производителей автомобильной техники на территории как России, так и Евросоюза без переаттестации. Университет обладает большой лабораторной базой. Во всех наших подразделениях, осуществляющих работу в инженерных направлениях, действуют центры коллективного пользования, студенческие конструкторские бюро, порядка 30 научно-испытательных лабораторий, молодежные инновационные центры. В университете создано 19 базовых кафедр, из которых 5 реализуют подготовку в инженерной сфере, одна из них расположена на заводе «Электровыпрямитель», еще две - в Технопарке. На саранском телевизионном заводе не только функционирует базовая кафедра, но и создан учебный лабораторный фонд для подготовки студентов.

Университет готов привлечь к программе свой профессорский и преподавательский состав. Мы можем участвовать в организации дополнительного обучения школьников по предметам, разработке дополнительных образовательных программ или элективных курсов, готовить школьников к научно-техническим конкурсам и олимпиадам, проводить занятия в кружках по робототехнике и 3D-моделированию, радиостроению, давать открытые мастер-классы. Наши преподаватели сейчас работают, например, в Детском технопарке, будущие абитуриенты занимаются в наших кружках, школах при инженерных факультетах. Мы готовы предложить и программу повышения квалификации для учителей, которые курируют инженерное образование в школах.

Практика на производстве помогает с выбором профессии

- На протяжении 4 лет к нам трудоустраиваются школьники и студенты на время летних каникул, - рассказывает специалист по персоналу «ЭМ-Кабель». - Ребята работают согласно законодательству неполный рабочий день, помогают специалистам. Практика на производстве дает ребятам возможность познакомиться с правилами завода, увидеть, как работают станки, они получают представление о профессии. Все это помогает им не ошибиться с выбором профессии. Ведь человек, неправильно выбравший специальность, становится несчастным на долгие годы: ему не хочется идти на работу, да и работает он без удовольствия, к тому же зачастую некачественно. Считаю, что профориентационную работу надо проводить с детьми не в старших классах школы, а гораздо раньше. Это поможет в выборе будущей профессии.

В результате обсуждения участники дискуссионной площадки разработали несколько рекомендаций. Так, например, собравшиеся решили активнее использовать потенциал организаций дополнительного образования и Детского технопарка для успешного развития научно-технического творчества детей. А поскольку дети, занимающиеся шахматами, более успешно усваивают школьный материал, руководители школ приняли решение внедрить в образовательный процесс муниципальных школ проект «Шахматы в школы».