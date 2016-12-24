Владимир Волков встретился с Президентом России Владимиром Путиным

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Президенту страны рассказали о мордовских чудо-вакцинах
29 августа в Кремле прошла уже вторая в текущем году рабочая встреча Президента России Владимира Путина с врио Главы Мордовии Владимиром Волковым, в ходе которой обсуждались различные аспекты социально-экономического развития региона.
Прежде всего, руководитель республики рассказал о текущей ситуации в экономике и о крупных проектах, реализуемых в промышленности и сельском хозяйстве. В целом, положительная динамика наблюдается сегодня практически во всех отраслях. По итогам семи месяцев года индекс промышленного производства вырос на 13 процентов, инвестиции в основной капитал - на 24%. Четырехпроцентный прирост также отмечен в аграрной сфере, почти на 18 процентов увеличились объемы жилищного строительства. И что особо важно - на 3% повысились реальные доходы населения.
С начала года в строй сдано более двух десятков промышленных и социальных объектов. Сейчас, к примеру, республика активно строит сразу четыре больших сельскохозяйственных комплекса. Первый, рассчитанный на 6,5 тысячи голов крупного рогатого скота, сможет ежедневно производить по 200 тонн молока. А свиноводческие комплексы-«стотысячники» позволят серьезно увеличить производство мяса. К слову, в нынешнем году в развитие сельскохозяйственного производства будет инвестировано в общей сложности более 15 миллиардов рублей.
Прорывные проекты есть и в промышленности. Лидер республики поблагодарил главу государства за поддержку этих направлений. Речь идет, в частности, о строительстве второй очереди завода оптического волокна. Как подчеркнул Владимир Волков, ныне все вопросы решаются достаточно оперативно «Думаю, в ближайшее время мы сможем приступить к строительству. А через год-два окончательно отойдем от импортозависимости по оптоволокну», - сказал он.
Другой, не менее серьезный проект, предусматривает разработку и серийное производство антибиотиков нового поколения. Первый образец субстанции, полностью изготовленной в России, врио Главы РМ передал Президенту страны, сообщив при этом, что совместными усилиями завода «Биохимик» и ученых из Мордовского госуниверситета в республике создан научно-производственный и инжиниринговый центр «Антибиотик».
«Хорошо, поздравьте людей – тех, кто это делал», - одобрил Владимир Путин.
К слову, до конца года в Саранске начнется выпуск уже четырех видов субстанций. А к февралю 2018-го будет налажено производство полного цикла. «Сейчас идут разработки лекарственных препаратов, которых нет нигде в мире, - добавил Владимир Волков. - Объемы производства завода составят около 7 миллиардов рублей».
Еще один уникальный проект связан с разработкой современных полупроводниковых материалов и созданием приборов на их основе. «В Мордовии уже выращены «промышленные» монокристаллы карбида кремния, - заметил лидер региона. - Продолжается и формирование собственной базы для производства силовых электронных приборов с уникальными характеристиками».
Особое внимание в ходе встречи было уделено вагоностроительной индустрии. Как доложил Владимир Волков, возникшие трудности во многом удалось преодолеть благодаря выходу на рынки других стран, в частности – Кубы и Ирана. В текущем году будет выпущено не менее 4,5 тысячи вагонов. «В этой отрасли у нас около 5 тысяч человек работают. Потому стабильная работа предприятий вагоностроительного кластера так важна для нас», - заметил региональный лидер.
Зашла речь и о дорожном строительстве в республике. Руководитель государства пообещал поддержать высказанную Владимиром Волковым просьбу о включении городской агломерации Саранск в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».
Отдельным блоком в ходе встречи были рассмотрены социальные вопросы. По словам врио Главы РМ, республика полностью обеспечивает выполнение «майских» (2012г.) указов Президента, предусматривающих, в том числе, повышение заработной платы. Под контролем находится ситуация в здравоохранении и образовании. Практически решена проблема обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет. И хотя формально Мордовия выполнила свои обязательства, возведение объектов решено продолжить, дабы посещать их могли и малыши до трех лет. Также Владимир Волков сообщил, что 1 сентября в жилом комплексе «Юбилейный» будет открыта школа на 1450 мест, которая обещает стать эталонной с точки зрения внедрения современных образовательных методик и подходов к обучению.
В завершение встречи Президент почти традиционно вручил представителю губернаторского корпуса папку с обращениями граждан, поступившими в ходе последней «Прямой линии» с Владимиром Путиным». Толщиной своей она, правда, особо не впечатляла. Вопросы, как уточнил глава государства, касались, в основном, состояния сельских дорог, строительства объектов социальной инфраструктуры, возникающих на местах проблем с заработной платой. Была и просьба проверить законность возведения заборов в районе озера Инерка. Врио Главы республики пообещал детально изучить каждое обращение, лично проконтролировать ход их исполнения.
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