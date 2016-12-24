В Саранске появится новый автобусный маршрут

Сейчас работы по расширению улицы Т. Бибиной в самом разгаре. Но мало сделать дорогу, надо пустить там общественный транспорт. Начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что уже разработан предварительный маршрут муниципального транспорта, который будет охватывать улицу Т. Бибиной.

- Автобус большой вместимости будет работать по регулируемому тарифу с предоставлением льгот. Его маршрут будет таким: ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 5» - улица Т. Бибиной - проспект 70 лет Октября - ул. Севастопольская - улица Волгоградская - улица Коммунистическая - проспект Ленина - улица Васенко - улица Ботевградская - улица Старопосадская - улица Осипенко - муниципальное предприятие «Горэлектротранс» и обратно.

- Необходимо проработать такой маршрут, который бы охватывал юго-западную и центральную части города, - отметил Петр Тултаев. - Не забывайте и о жителях микрорайона «Тавла». Сейчас они ходят на остановку на ул. Волгоградской, а это не всем удобно. Узнайте, какие направления пользуются у жителей повышенным спросом, проанализируйте и в ближайшее время мне доложите, какой маршрут оптимальный.

- Что касается улицы Н. Эркая, - продолжил тему мэр Саранска. - Жители давно просят пустить по ней общественный транспорт, когда-то мы обещали рассмотреть такую возможность. Теперь давайте расскажем людям, к каким выводам пришли.

- На улице Н. Эркая ширина проезжей части не позволяет пустить не только автобусы большой вместимости, но и пазики, - заявил Игорь Белорунов. - Чтобы здесь ходил общественный транспорт, необходимо расширить дорогу.

- Сделайте подробный анализ по этому участку, - распорядился градоначальник. - Позже мы встретимся с людьми и честно скажем, сможем пустить по этой улице общественный транспорт или нет.