Владимир Волков ознакомился с новейшими разработками «Электровыпрямителя»

Вчера врио Главы РМ Владимир Волков посетил ПАО «Электровыпрямитель», где ознакомился с новейшими разработками, осмотрел технологические цепочки производства модулей, а также побеседовал с инженерами кафедры полупроводниковых материалов и приборов госуниверситета им. Н.П. Огарёва.

На сегодняшний день «Электровыпрямитель» выпускает свыше 1200 наименований силовых полупроводниковых приборов и более 350 типов преобразовательной техники для всех отраслей экономики. Свыше 500 предприятий и организаций промышленности, электроэнергетики, машиностроения, ЖКХ, нефтегазового и оборонно-промышленного комплекса являются заказчиками продукции завода.

За последние 2-3 года на предприятии введено в эксплуатацию новое технологическое оборудование для производства IGBT-модулей (это оборудование, кстати, обошлось в десятки миллионов рублей). Владимир Волков осмотрел двухкамерную печь для пайки в вакууме, с вводом в эксплуатацию которой втрое уменьшилось время на выполнение работы, а производительность увеличилась в 2,5 раза. При этом сама пайка теперь отличается высоким качеством.

Произведенные на «Электровыпрямителе» модули ныне широко применяются в источниках питания и зарядных устройствах, при производстве климатического оборудования и систем кондиционирования, а также используются в производстве электровозов, буровых станков, экскаваторов, в горнодобывающей промышленности.

В условиях курса на импортозамещение и инновационную экономику одно из приоритетных направлений предприятия - силовая электроника - стало стратегическим элементом производства. На предприятии идут разработки мощных диодов, тиристоров, симисторов, составляющих достойную конкуренцию изделиям ведущих мировых производителей.

Владимир Волков отметил важность дальнейшего развития этого направления производства и подчеркнул, что завод должен не только выпускать качественные аналоги импортных изделий, но и создавать уникальные образцы, не имеющие аналогов за рубежом.