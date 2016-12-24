Сергей Кисляк посетил Мордовию

Сергей Кисляк - теперь уже бывший чрезвычайный и полномочный посол России в США (указ о его отставке подписал в понедельник Президент страны Владимир Путин) - прибыл в начале недели в Мордовию.

Следует напомнить, что известный дипломат идет под первым номером в списке возможных претендентов на пост представителя региона в верхней палате российского парламента. По закону «О порядке формирования Совета Федерации» каждый кандидат в губернаторы должен представить еще до выборов по три кандидатуры на должность сенатора. И в случае своего избрания 10 сентября Владимир Волков назовет представителя от исполнительного органа государственной власти РМ. В число претендентов, помимо Сергея Кисляка, также входят главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов и Глава г.о. Саранск Петр Тултаев.

Ранее, представляя Сергея Кисляка в качестве кандидата на должность сенатора от Мордовии, врио Главы РМ отмечал: «Он - настоящий патриот, всю жизнь посвятивший защите интересов государства и народа России. Сергей Иванович имеет огромный дипломатический и жизненный опыт, который, уверен, послужит на благо жителей Мордовии».

21 августа состоялась рабочая встреча Владимира Волкова с дипломатом. Приветствуя его на мордовской земле, руководитель региона подчеркнул, что в Мордовии считают большой честью принимать в гостях многолетнего представителя России на международной дипломатической арене. Экс-посол в США поделился в свою очередь первыми впечатлениями от города и республики.

Владимир Волков и Сергей Кисляк осмотрели основные объекты подготовки Саранска к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. В их числе - строящийся стадион «Мордовия-Арена», ГЖК «Тавла», новый образовательный центр в микрорайоне «Юбилейный», гостиницы «Шератон» и «Mercure», реконструируемый аэропортовый комплекс. Дипломат увидел и главные достопримечательности мордовской столицы - Кафедральный собор, площадь Тысячелетия, театры, лицей для одаренных детей и другие. А кроме того, ознакомился с производственными мощностями завода «Сарансккабель-Оптика» и образцами выпускаемой здесь продукции.

Во второй половине дня в МГУ им. Н.П. Огарёва прошла встреча врио Главы РМ с руководителями предприятий промышленности, строительства, представителями высших учебных заведений и общественных организаций республики, в ходе которой собравшимся был представлен кандидат на пост сенатора Сергей Кисляк. В своем выступлении дипломат отметил, что всегда стремился последовательно защищать интересы нашей страны и ее регионов за рубежом. Поэтому возможное назначение рассматривает как логическое продолжение проводимой работы. По его мнению, парламентская деятельность не менее сложна и значима, чем дипломатическая служба. «Ответственность перед людьми одинаково высока», - добавил он.

В рамках визита в Мордовию экс-посол детально ознакомился с жизнью региона, его культурой, сельским хозяйством, промышленностью. «Даже в непростых экономических условиях республика добивается высоких показателей по многим направлениям, - заметил он. - Судя по тому, что сделано за короткий срок, у меня всё больше и больше уверенности в том, что наши планы будут реализованы. Я приехал сюда и увидел чистые улицы, благоустроенные районы. Это вызывает огромное уважение к руководству, которое всё это создаёт. Со своей стороны сделаю всё возможное, чтобы мои знания и накопленный опыт пошли на пользу региону, чтобы продолжилось его поступательное развитие, чтобы Россия и впредь оставалась влиятельным и сильным государством».