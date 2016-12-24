Правительство страны поддерживает проекты Мордовии

16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром Волковым. В ходе беседы обсуждались вопросы развития экономики и социальной инфраструктуры республики. Речь шла, в частности, об открытии новых производств, реализации программ строительства и капитального ремонта объектов образования. По результатам весьма обстоятельного разговора принято сразу несколько важнейших решений, касающихся федеральной поддержки республиканских инициатив.

Прежде всего, внимание было уделено социальной проблематике. По словам Владимира Волкова, в республике практически завершена программа создания дополнительных мест в дошкольных образовательных заведениях. За пять лет капитально отремонтировано или заново построено 54 детских сада, благодаря чему очередей почти не стало. И хотя формально Мордовия выполнила свои обязательства, возведение объектов решено продолжить. С той лишь разницей, что теперь упор делается на ясли, то есть учреждения для детей в возрасте до 3 лет. Руководитель Мордовии подчеркнул, что существующие возможности будут дополняться и расширяться - либо через открытие ясельных групп в действующих детсадах (что, собственно, уже происходит), либо путем возведения пристроек и даже отдельно стоящих зданий. Только в нынешнем году в республике планируется сдать в эксплуатацию сразу шесть детских садов.

Владимир Волков также сообщил о том, что в столице Мордовии завершено строительство школы на 1450 мест. Образовательный центр в жилом массиве «Юбилейный» обещает стать эталонным с точки зрения как своих функциональных возможностей, так и подходов к обучению, внедрения современных педагогических методик и практик. Полным ходом идет возведение новой школы в Рузаевке. Причем данные вопросы находятся на особом контроле у региональных властей.

Вообще же, к 2020 году все школьники республики будут обучаться в одну смену. Это, кстати, предусматривает принятая в республике программа строительства и реконструкции школ. «В принципе, у нас не так уж много школ, где есть вторые смены, - уточнил врио Главы РМ. - Поэтому сосредоточить усилия мы намерены на ремонте давно построенных зданий. Именно с таких позиций и составлялась программа».

«Это абсолютно правильно, - согласился Дмитрий Медведев. - На недавнем совещании в Пензе, где мы с вами встречались, я не случайно заметил, что сама по себе вторая смена не является столь уж большой проблемой. Главное, чтобы дети учились в современных и благоустроенных школах, где есть хороший педагогический коллектив. Проведение капитального ремонта - задача не менее важная, чем строительство новых школ». При этом премьер-министр подчеркнул, что средства на поддержку регионов бюджетом уже предусмотрены.

Далее была затронута тема развития экономики. Итоги первых семи месяцев года, надо отметить, обнадеживают. Индекс промышленного производства вырос почти на 13 процентов, инвестиции в основной капитал - на 18%. А объемы экспорта и вовсе увеличились в 2,5 раза!

«Строим сразу четыре новых завода, суммарная мощность которых превысит 12 миллиардов рублей, - сообщил Владимир Волков. - Причем производить они будут самую современную продукцию, не имеющую аналогов в России, - кабельную, светотехническую, а также медицинские препараты последнего поколения». В сущности, на базе завода «Биохимик» и лабораторий Мордовского госуниверситета формируется целый научно-производственный и инжиниринговый центр, способный разрабатывать новейшие лекарственные препараты и антибиотики. Уже до конца года начнется промышленный выпуск четырех новых видов фармацевтических субстанций с использованием методов химического и микробиологического синтеза.

Усилия республики премьер-министр вновь оценил положительно: «Наша ключевая задача в этой сфере - обеспечить лекарственную безопасность и независимость страны. Вопрос даже не столько в экономической конкуренции с другими странами (хотя это тоже имеет значение), сколько в стоимости лекарств. Одни и те же препараты, производимые по одной химической формуле, но имеющие непатентованное наименование, естественно, будут стоить дешевле. Просто потому, что нет затрат, связанных с импортом».

Позитивная динамика наблюдается и в аграрной отрасли. В Мордовии растет производство всех основных видов сельскохозяйственной продукции. Так, мяса в январе - июле произведено на 8 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Да и в целом аграрии явно должны сработать «с плюсом». Собрать планируется около 1,5 миллиона тонн зерна при средней урожайности в 35 центнеров с гектара. Кроме того, намечено продолжить реализацию крупных инвестиционных проектов, которые обеспечат дальнейший рост сельскохозяйственного производства.

Еще одна важнейшая тема - подготовка к чемпионату мира по футболу. Владимир Волков доложил, что работы идут по графику, и рассказал о ходе строительства объектов спортивной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Особо было отмечено, что в районе стадиона «Мордовия-Арена» растет современный жилой массив с собственной поликлиникой, школой, детскими садами, спортивными площадками, торговыми центрами и прочими социально-бытовыми объектами. «Мы стремимся к тому, чтобы наследие чемпионата - будь то дороги, гостиницы, дома, набережные, бульвары или полностью преобразившийся аэропортовый комплекс - служило людям на протяжении многих лет», - заявил врио Главы региона.

Ответ Председателя Правительства РФ был лаконичен. Работу республики он оценил только одним словом: «Молодцы!».

Уже по итогам встречи стало известно, что премьер-министр полностью поддержал ряд планов перспективного развития Мордовии. В частности, он поручил включить в соответствующую федеральную целевую программу проект строительства поликлиники республиканского онкологического диспансера. Доселе, напомним, этот объект возводился за счет средств регионального бюджета. Одобрил Дмитрий Медведев и решение комиссии Минэкономразвития о присвоении Рузаевке статуса «территории опережающего социально-экономического развития», что позволит повысить инвестиционную привлекательность города и станет мощным стимулом для бизнеса.