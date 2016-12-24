«Мы рассчитываем построить в райцентрах и крупных селах не менее 30 предприятий»

В Кадошкинском муниципальном районе лидер региона посетил акционерное общество «Мир цветов», где ознакомился с новым проектом «Газогенерация» мощностью 3 МВт. Объемы инвестиций в него оцениваются в 150 миллионов рублей. Оборудование, позволяющее предприятию приступить к выработке электрической энергии для собственных нужд, уже смонтировано. Согласно подсчетам чистая экономия составит около 40 миллионов рублей в год.
Стоит отметить, что компания «Мир цветов» занимается выращиванием роз по голландской технологии. Продукция реализуется в 35 регионах страны, а также в Белоруссии. На кадошкинской площадке трудятся около 100 человек. 25 молодых специалистов смогли построить собственное жилье - главным образом, благодаря финансовой поддержке, оказываемой предприятием.
И еще одна немаловажная ремарка: за последние пять лет объёмы отгрузки продукции предприятиями района выросли в 2 раза. Построено более 12 тысяч квадратных метров жилья, около 12 км автодорог, несколько водо- и газопроводов.
Только в прошлом году водопровод проложен в селе Адашево, проведена реконструкция теплотрасс в Кадошкине, подключена водонапорная башня в селе Пушкино. На автономное отопление переведены Латышовская и Адашевская школы. В текущем году планируется установить ещё 3 котельные - в Большеполянской, Глушковской и Паевской школах. Сейчас решается вопрос, связанный с продолжением строительства водопровода в Кадошкине. Третья его очередь обойдется бюджету в 16 миллионов рублей.
Свой родной район - Краснослободский - Владимир Волков посетил в минувшую субботу. В этот день на главной площади райцентра прошли торжества, приуроченные к 447-й годовщине Краснослободска.
Поздравляя жителей с праздником, врио Главы РМ подчеркнул, что территория занимает важное место в народно-хозяйственном комплексе республики. Устойчивый рост наблюдается во многих отраслях. Жилья, к примеру, построено за последние годы свыше 47 тысяч квадратных метров. По программе переселения граждан из аварийного жилья в эксплуатацию сдано 6 домов (213 квартир). В 2017 г. в строй будет введено еще 3 дома (60 квартир). Условия своего проживания смогли улучшить 230 молодых семей и 70 семей сельских специалистов.
Проложено более 25 км водопроводных сетей. В прошлом году построен 4-километровый водопровод в селе Плужное, отремонтировано 2 км сетей в Краснослободске.
Помимо того, возведено 43 километра автодорог. В частности, реализован масштабный проект строительства объезда города. В прошлом году в райцентре заасфальтировано 11 улиц. Новые дороги теперь есть в селах Слободские Дубровки, Старое Синдрово, Шаверки. В планах - строительство и ремонт дорог в селах Колопино, Мордовские Парки, Бобылевские Выселки, Шапкино, Заберезово и других, возведение подъездных путей к свиноводческому комплексу в Слободских Дубровках.
Отдельно рассказал руководитель региона о реконструкции моста через реку Мокшу в районном центре. Дело в том, что первоначальный проект пришлось доработать. Сооружение по замыслу будет не только безопасным, но и современным и красивым. «Изюминкой» его станет бетонно-металлическая конструкция, которая украсит въезд в город. Стоимость работ составляет 163 миллиона рублей.
Значительные перемены происходят и в сфере здравоохранения. Уже отремонтированы все лечебные корпуса районной больницы, закуплено почти 800 единиц медицинского оборудования. На очереди - обустройство всей ее территории, капитальный ремонт поликлиники с сооружением вместительной парковки на 96 машино-мест, реконструкция здания медицинского училища и строительство ФАПа в селе Старая Авгура. «Весь комплекс краснослободских медучреждений должен стать образцовым», - заявил руководитель Мордовии.
Своеобразной иллюстрацией к сказанному является открытие в городе современного диализного центра. Гемодиализ, поясним, - это процедура очистки крови, которая жизненно необходима людям, страдающим почечной недостаточностью. А таких в Краснослободском, Зубово-Полянском, Теньгушевском, Темниковском, Атюрьевском и Ельниковском районах проживает, очевидно, немало. Прежде им приходилось получать помощь в других медицинских заведениях, находящихся на значительном расстоянии от места жительства.
С созданием нового центра такая необходимость, очевидно, исчезнет. Он оснащен передовым технологическим оборудованием, позволяющим оказывать своевременную и высококвалифицированную медпомощь. В том числе 20 аппаратами «искусственная почка» нового поколения, способными проводить до 18 тысяч процедур ежегодно. Первоначально учреждение будет работать в две смены. В дальнейшем, однако, его планируется перевести на трехсменный режим, создав на этой базе межрайонный нефрологический центр.
Примечательно, что компания «Fresenius», ранее уже открывшая свой гемодиализный центр в Саранске, вложила в проект почти четверть миллиарда рублей. И в будущем планирует построить еще один аналогичный комплекс - в Атяшеве, который будет обслуживать пациентов из восточных районов Мордовии.
Генеральный директор «Fresenius NefroCare» Алексей Смирнов поблагодарил руководство республики и лично Владимира Волкова за весомую поддержку, оказанную при реализации инициативы. Лидер региона в ответ заметил, что в новом центре создается 20 высокотехнологичных, а значит - и хорошо оплачиваемых рабочих мест. От имени пациентов на церемонии выступила жительница Краснослободского района Елизавета Гераськина: «Многим из нас это поможет продлить жизнь. Ведь дома, как говорится, и стены помогают!».
В этот же день лидер республики дал старт строительству новой школы на 450 мест в Краснослободске. Проектом предусмотрено возведение трехэтажного здания общей площадью 12 тысяч квадратных метров с хорошо оборудованными кабинетами и классными комнатами, столовой, актовым и спортивным залами. А на прилегающей территории планируется соорудить стадион. При этом старое, историческое здание школы № 1 (где когда-то учился и сам Владимир Волков) решено не сносить. Памятуя о том, что здесь когда-то находилось духовное училище, строение будет передано Краснослободской и Темниковской епархии.
Уже вечером врио Главы РМ ознакомился с ходом строительства свиноводческого комплекса на 6330 продуктивных свиноматок, находящегося на границе Краснослободского и Атюрьевского районов. Инвестор - компания «Глобал-Поволжье» - вкладывает в его создание почти 4 миллиарда рублей. Рабочий городок и 11 корпусов уже практически готовы, сейчас активные работы идут на последней площадке. Как отметил Владимир Волков, создание подобных производств решает две важнейшие задачи - обеспечение продовольственной безопасности страны и трудоустройство местных жителей. Новый комплекс обеспечит рабочими местами 166 человек, то есть население сразу трех ближайших сел. «Реализация столь крупных проектов может обеспечить перспективное развитие территорий на многие годы вперед!» - подчеркнул лидер региона.
В Ельниках налажено производство реставрационного кирпича
17 августа руководитель региона побывал в Ельниковском районе, где осмотрел восстановленный кирпичный завод. Созданное в 1993 году предприятие проработало в общей сложности менее 15 лет. На объемах выпуска продукции в той или иной мере отражались и трудности в строительной сфере страны, и приснопамятный дефолт 1998 г., и случившийся позднее финансовый кризис. Как следствие - в 2008 г. производство было попросту заморожено.
Задачу восстановить его поставил Владимир Волков, поскольку развитие действующих и создание новых производств в районных центрах и монопоселениях является одним из приоритетов для республиканской власти. «Работающие предприятия - это вклад не только в экономику, но и в будущее районов!» - отметил руководитель Мордовии.
Приложенные усилия не оказались тщетными. Кирзаводом в Ельниках заинтересовался московский инвестор, который не только выкупил его, но и провел модернизацию существующих мощностей. Упор был сделан на выпуск так называемого реставрационного кирпича - строительного материала, применяемого как при восстановлении памятников архитектуры, так и для отделочных работ. Особые технологии изготовления и применение ручного труда, разумеется, сказываются на его цене (стоит такой кирпич в 2-3 раза дороже обычного). Зато на нехватку заказов, судя по всему, жаловаться не придется. Все-таки конкуренция в данном сегменте менее ощутима. Да и наличие в округе глиняных месторождений позволяет минимизировать производственные расходы.
Сейчас на предприятии завершаются пусконаладочные работы, выпущены первые партии новой продукции. Трудоустроено 28 человек, преимущественно жителей Ельниковского и Краснослободского районов. В перспективе количество рабочих мест вырастет до 50.
Осмотрев производственные площадки, врио Главы отметил, что заводу удалось не только найти свободную нишу, но и сформировать базу для дальнейшего развития. «В республике производится в основном традиционный кирпич, причем в больших объемах - вполне достаточных для обеспечения всех потребностей отрасли, - сказал он. - Мало того, значительная часть продукции - около 25 процентов - реализуется за пределами Мордовии. Здесь, полагаю, направление выбрано верное. Надо расширять ассортимент строительных материалов, выпускаемых в регионе».
Что же касается весьма скромных мощностей предприятия, то они, по мнению республиканского лидера, не должны смущать ельниковцев. «Этот завод ценен уже тем, что дает району столь необходимые рабочие места. Для нас, в сущности, важны любые производства - и большие, и малые. Главное, чтобы они способствовали укреплению экономики, чтобы люди имели возможность трудиться на родной земле, а не уезжали на заработки в другие регионы. Потому мы и впредь намерены создавать производства в райцентрах, селах, рабочих поселках и даже в отдаленных деревнях».
Врио Главы также напомнил о необходимости расширения налогооблагаемой базы как источника пополнения бюджетов всех уровней. За последние годы только в Ельниках заасфальтированы улицы Сосновая и Крутикова, капитально отремонтировано дорожное полотно на ул. Заречной. В текущем году будут завершены строительные работы на улицах Ушакова и Суворова, окончен ремонт дороги по ул. Громовой. Кроме того, в районной больнице открыто 15 коек круглосуточного пребывания, приобретен современный реанимобиль (еще один, к слову, поступит в медицинское учреждение в ближайшее время).
Нерешенных проблем, правда, тоже хватает. «Знаю, что еще многие дороги находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется заасфальтировать улицы Мещерова, Курзенкова, Анашкина, Сельскую, отремонтировать покрытие на улицах Кооперативной, Горького, Парковой, Толстого. И такие работы обязательно будут продолжены», - заверил Владимир Волков.
Немало предстоит сделать и в плане социального обустройства сельских территорий. Так, в Ельниках намечено построить современный детский сад и Дом культуры, в с. Стародевичье - фельдшерско-акушерский пункт. Возможно, будет выполнен и капитальный ремонт здания находящейся в райцентре поликлиники.
Большеигнатовцы займутся выращиванием огурцов
20 августа в рамках рабочей поездки в Большеигнатовский район врио Главы Мордовии посетил в селе Вармазейка крестьянско-фермерское хозяйство Владимира Кабаева. Это производство начиналось с пяти коров. Однако благодаря участию в программах поддержки КФХ объемы выпуска сельскохозяйственной продукции значительно возросли. Так, площадь пашни увеличилась за последние пять лет со 150 до 2 тысяч гектаров. Стадо состоит уже из 600 голов крупного рогатого скота, в том числе 300 дойных коров. По итогам прошлого года надои на одну корову составляли 6,2 тонны, в нынешнем году этот показатель составит около 6,5 тонны. Создано 48 рабочих мест. Зарплата вполне приличная. Операторы машинного доения получают в среднем около 25 тысяч рублей.
Сейчас фермер хочет построить современный молочный комплекс на 400 голов дойного стада. Цена вопроса - 200 миллионов рублей. Деньги, понятно, немалые. Но, как подчеркнул руководитель Мордовии, стабильно работающее предприятие поможет не только укрепить экономику района, но и сохранить одно или даже несколько сел. «Здесь будут созданы новые рабочие места для местных жителей, что немаловажно. Готовьте проектно-сметную документацию, выбирайте площадку - в следующем году этот вопрос мы должны решить», - отметил Владимир Волков. Заместителю Председателя Правительства - министру сельского хозяйства и продовольствия республики Владимиру Сидорову поручено проработать возможные варианты строительства нового животноводческого комплекса.
Еще одной точкой роста районной экономики может стать крупный тепличный комплекс, старт строительству которого был дан в этот день. Здесь на 17,6 гектара площадей предполагается выращивать огурцы. По проекту на новом предприятии будет создано 257 рабочих мест. Мощность его составит не менее 20 тысяч тонн продукции в год. Стоимость работ - около 5 миллиардов рублей. Первая очередь комплекса, занимающая 11 га, заработает уже в следующем году, а вторая - в 2019-м. Но уже осенью следующего года в теплицах будет получен первый урожай.
«Это очень значимое событие для района, - подтвердил руководитель Мордовии. - Мы долго искали инвестора, много было встреч, но все-таки усилия не пропали даром. Надо стремиться к тому, чтобы новые производства создавались не только в Саранске, но и в районах республики. В течение ближайших пяти лет мы рассчитываем построить в райцентрах и крупных селах не менее 30 предприятий».
Владимир Волков также подчеркнул, что за пять лет в Большеигнатовском муниципальном районе удалось отремонтировать почти все школы и детские сады, построить около 9 тысяч квадратных метров жилья, 24 километра автодорог, три фельдшерско-акушерских пункта (в селах Киржеманы, Кучкаево и Горки). В следующем году начнется строительство еще двух ФАПов - в Андреевке и Протасове.
В самом Б.Игнатове дорожно-строительные работы проведены на улицах Советской и Гагарина, сейчас благоустраиваются дворовые территории по улице Советской (проектом, к слову, предусмотрены строительство здесь внутридворовых дорог, тротуаров, площадки для отдыха, монтаж осветительных приборов). «Работа по модернизации улично-дорожной сети продолжится», - заверил врио Главы. Предполагается, в частности, рассмотреть вопросы, связанные с ремонтом дорожного полотна на ул. Юношева, Молодежной и Школьной, участка шоссе от села Протасово до Большого Игнатова, реконструкцией кинотеатра «Аврора» под районный Дом культуры.
В Инсарском районе начато строительство четвертой очереди «Мордовского племенного центра»
В ходе поездки по Инсарскому району Мордовии Владимир Волков посетил территориальное обособленное структурное подразделение ООО «Ксенон». Совсем недавно это светотехническое предприятие находилось в состоянии банкротства. И, как многим казалось, дни его были сочтены. Однако благодаря помощи руководства республики удалось вновь наладить производство.
Сегодня в Инсаре делают лампы для освещения улиц и теплиц, светильники, применяемые в промышленности, медицине, школах, учреждениях торговли и бытового обслуживания. А в текущем году здесь начали собирать светодиодные светильники общественного и офисного назначения.
Всего на предприятии трудятся 350 человек, причем есть среди них и те, кто вернулся в родной район из Москвы и других регионов. «Модернизация предприятия будет продолжена, - пообещал заводчанам врио Главы РМ. - Планируется провести его техническое перевооружение, наладить выпуск новых типов светильников, востребованных на рынке».
Говоря о развитии района в целом, руководитель региона подчеркнул, что за минувшие пять лет объёмы отгрузки готовой продукции выросли в полтора раза, достигнув отметки в 2,7 миллиарда рублей. Создано свыше 300 рабочих мест, из них около двухсот - на самом современном сыроваренном заводе страны «Сармич».
Также за это время в районе построено 27 тысяч квадратных метров жилья, более 37 км автодорог, 20 км водопроводных сетей в девяти селах. Значительные средства выделяются и на обновление материально-технической базы учреждений образования. Ремонт проведён в 10 школах и нескольких детских садах. А в ближайшее время ремонтные работы завершатся в старейшей учебной организации Инсара - школе № 1.
«В ближайшее время мы намерены завершить строительство молочного комплекса на 1000 коров в обществе «Сиал-Пятинское», - отметил врио Главы РМ. - Кроме того, будут построены молочный комплекс на 1200 голов дойного стада и свиноводческий комплекс-«стотысячник». Продолжится модернизация улично-дорожной сети. Скоро начнется капитальный ремонт стадиона «Старт» (на эти цели выделено более 1 млн рублей). Значительные средства также будут направлены на обустройство парка культуры и отдыха имени М. Горького, который был основан еще в восемнадцатом веке и считается ныне объектом культурного наследия».
Основной задачей Владимир Волков назвал, впрочем, ускоренный рост доходов граждан, уточнив при этом, что речь идет именно о рядовых рабочих. «Очень важно, чтобы не было больших разрывов в уровне зарплат директоров и тех, кто стоит у станков или трудится в поле. Вкупе с принимаемыми мерами по сдерживанию инфляции и роста цен, созданию рынка доступного жилья это будет способствовать повышению качества жизни населения».
В ходе поездки Владимира Волкова по Инсарскому району было объявлено и о начале строительства четвертой очереди «Мордовского племенного центра» у села Засечная Слобода. Данный объект будет состоять из репродуктора на 4,8 тысячи свиноматок с доращиванием на 18,3 тыс. голов и финишного откорма, рассчитанного на 33 тыс. животных. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в ноябре следующего года.