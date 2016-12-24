«Мы рассчитываем построить в райцентрах и крупных селах не менее 30 предприятий»

В Кадошкинском муниципальном районе лидер региона посетил акционерное общество «Мир цветов», где ознакомился с новым проектом «Газогенерация» мощностью 3 МВт. Объемы инвестиций в него оцениваются в 150 миллионов рублей. Оборудование, позволяющее предприятию приступить к выработке электрической энергии для собственных нужд, уже смонтировано. Согласно подсчетам чистая экономия составит около 40 миллионов рублей в год.

Стоит отметить, что компания «Мир цветов» занимается выращиванием роз по голландской технологии. Продукция реализуется в 35 регионах страны, а также в Белоруссии. На кадошкинской площадке трудятся около 100 человек. 25 молодых специалистов смогли построить собственное жилье - главным образом, благодаря финансовой поддержке, оказываемой предприятием.

И еще одна немаловажная ремарка: за последние пять лет объёмы отгрузки продукции предприятиями района выросли в 2 раза. Построено более 12 тысяч квадратных метров жилья, около 12 км автодорог, несколько водо- и газопроводов.

Только в прошлом году водопровод проложен в селе Адашево, проведена реконструкция теплотрасс в Кадошкине, подключена водонапорная башня в селе Пушкино. На автономное отопление переведены Латышовская и Адашевская школы. В текущем году планируется установить ещё 3 котельные - в Большеполянской, Глушковской и Паевской школах. Сейчас решается вопрос, связанный с продолжением строительства водопровода в Кадошкине. Третья его очередь обойдется бюджету в 16 миллионов рублей.

В Краснослободске будет сформирован межрайонный нефрологический центр

Свой родной район - Краснослободский - Владимир Волков посетил в минувшую субботу. В этот день на главной площади райцентра прошли торжества, приуроченные к 447-й годовщине Краснослободска.

Поздравляя жителей с праздником, врио Главы РМ подчеркнул, что территория занимает важное место в народно-хозяйственном комплексе республики. Устойчивый рост наблюдается во многих отраслях. Жилья, к примеру, построено за последние годы свыше 47 тысяч квадратных метров. По программе переселения граждан из аварийного жилья в эксплуатацию сдано 6 домов (213 квартир). В 2017 г. в строй будет введено еще 3 дома (60 квартир). Условия своего проживания смогли улучшить 230 молодых семей и 70 семей сельских специалистов.

Проложено более 25 км водопроводных сетей. В прошлом году построен 4-километровый водопровод в селе Плужное, отремонтировано 2 км сетей в Краснослободске.

Помимо того, возведено 43 километра автодорог. В частности, реализован масштабный проект строительства объезда города. В прошлом году в райцентре заасфальтировано 11 улиц. Новые дороги теперь есть в селах Слободские Дубровки, Старое Синдрово, Шаверки. В планах - строительство и ремонт дорог в селах Колопино, Мордовские Парки, Бобылевские Выселки, Шапкино, Заберезово и других, возведение подъездных путей к свиноводческому комплексу в Слободских Дубровках.

Отдельно рассказал руководитель региона о реконструкции моста через реку Мокшу в районном центре. Дело в том, что первоначальный проект пришлось доработать. Сооружение по замыслу будет не только безопасным, но и современным и красивым. «Изюминкой» его станет бетонно-металлическая конструкция, которая украсит въезд в город. Стоимость работ составляет 163 миллиона рублей.

Значительные перемены происходят и в сфере здравоохранения. Уже отремонтированы все лечебные корпуса районной больницы, закуплено почти 800 единиц медицинского оборудования. На очереди - обустройство всей ее территории, капитальный ремонт поликлиники с сооружением вместительной парковки на 96 машино-мест, реконструкция здания медицинского училища и строительство ФАПа в селе Старая Авгура. «Весь комплекс краснослободских медучреждений должен стать образцовым», - заявил руководитель Мордовии.

Своеобразной иллюстрацией к сказанному является открытие в городе современного диализного центра. Гемодиализ, поясним, - это процедура очистки крови, которая жизненно необходима людям, страдающим почечной недостаточностью. А таких в Краснослободском, Зубово-Полянском, Теньгушевском, Темниковском, Атюрьевском и Ельниковском районах проживает, очевидно, немало. Прежде им приходилось получать помощь в других медицинских заведениях, находящихся на значительном расстоянии от места жительства.

С созданием нового центра такая необходимость, очевидно, исчезнет. Он оснащен передовым технологическим оборудованием, позволяющим оказывать своевременную и высококвалифицированную медпомощь. В том числе 20 аппаратами «искусственная почка» нового поколения, способными проводить до 18 тысяч процедур ежегодно. Первоначально учреждение будет работать в две смены. В дальнейшем, однако, его планируется перевести на трехсменный режим, создав на этой базе межрайонный нефрологический центр.

Примечательно, что компания «Fresenius», ранее уже открывшая свой гемодиализный центр в Саранске, вложила в проект почти четверть миллиарда рублей. И в будущем планирует построить еще один аналогичный комплекс - в Атяшеве, который будет обслуживать пациентов из восточных районов Мордовии.

Генеральный директор «Fresenius NefroCare» Алексей Смирнов поблагодарил руководство республики и лично Владимира Волкова за весомую поддержку, оказанную при реализации инициативы. Лидер региона в ответ заметил, что в новом центре создается 20 высокотехнологичных, а значит - и хорошо оплачиваемых рабочих мест. От имени пациентов на церемонии выступила жительница Краснослободского района Елизавета Гераськина: «Многим из нас это поможет продлить жизнь. Ведь дома, как говорится, и стены помогают!».

В этот же день лидер республики дал старт строительству новой школы на 450 мест в Краснослободске. Проектом предусмотрено возведение трехэтажного здания общей площадью 12 тысяч квадратных метров с хорошо оборудованными кабинетами и классными комнатами, столовой, актовым и спортивным залами. А на прилегающей территории планируется соорудить стадион. При этом старое, историческое здание школы № 1 (где когда-то учился и сам Владимир Волков) решено не сносить. Памятуя о том, что здесь когда-то находилось духовное училище, строение будет передано Краснослободской и Темниковской епархии.

Уже вечером врио Главы РМ ознакомился с ходом строительства свиноводческого комплекса на 6330 продуктивных свиноматок, находящегося на границе Краснослободского и Атюрьевского районов. Инвестор - компания «Глобал-Поволжье» - вкладывает в его создание почти 4 миллиарда рублей. Рабочий городок и 11 корпусов уже практически готовы, сейчас активные работы идут на последней площадке. Как отметил Владимир Волков, создание подобных производств решает две важнейшие задачи - обеспечение продовольственной безопасности страны и трудоустройство местных жителей. Новый комплекс обеспечит рабочими местами 166 человек, то есть население сразу трех ближайших сел. «Реализация столь крупных проектов может обеспечить перспективное развитие территорий на многие годы вперед!» - подчеркнул лидер региона.

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