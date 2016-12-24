От двух до пяти

Согласно принятому на прошедшей 2 августа сессии Государственного собрания республики решению, временные рамки - не менее двух и не более пяти лет - будут устанавливаться уставами муниципалитетов. Впрочем, главным вопросом четырнадцатой сессии регионального парламента стало принятие новой порции поправок в бюджет 2017 года.

Как сообщила первый заместитель министра финансов РМ Любовь Романенкова, изменения продиктованы в основном необходимостью учета дополнительных поступлений. Размер федеральной помощи республиканской казне увеличен еще на 98 миллионов рублей, из которых 58 миллионов пойдет на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов в рамках реализации проектов комплексного развития территорий, а остальные - на выполнение целевых показателей программы развития АПК.

Также за счет перемещения бюджетных средств на 106 млн рублей вырос объем субсидий некоммерческим организациям, 95 миллионов выделено дополнительно на первоочередные социально значимые расходы государственных учреждений, 26 млн - на подготовку к предстоящему футбольному первенству мира. Кроме того, 7 миллионов рублей направлено на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления и 3 млн - на реализацию госпрограммы развития рынка труда.

С учетом проведенных корректировок доходы казны определены в сумме 42 млрд 785 млн рублей, расходы - 44986 млн руб. Дефицит оставлен без изменений - 2201 млн рублей.

Доложила Любовь Романенкова и об исполнении бюджета в первом полугодии 2017 года. Примечательно, что в целом дела у республики идут совсем не плохо. Доходы возросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8,9 процента и составили 16 миллиардов 463 миллиона рублей. Объемы налоговых и неналоговых поступлений увеличились на 1083 млн руб. (или на 11%) и достигли 11 млрд 46 млн рублей. Поступления от налога на прибыль организаций выросли на 23 процента (на 366 миллионов), НДФЛ - на 3% (плюс 109 миллионов), акцизов - на 11% (410 миллионов). Также значительный 16-процентный прирост отмечен по транспортному налогу и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 6-процентный - по налогу на имущество.

Расходы же казны оцениваются в 20,91 млрд рублей, что на 10 процентов больше, нежели в январе - июне 2016-го. При этом бюджет, как и прежде, имеет ярко выраженную социальную направленность. В разделе «Социальная политика», к примеру, аккумулировано 22 процента всех ассигнований. Доля затрат на образование превысила 20,5%, здравоохранение - 6,1, физкультуру и спорт - 4,9 процента.

Набранные темпы развития позволяют с некоторым оптимизмом смотреть в будущее. Так, индекс промышленного производства увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 процентов, объемы отгрузок промышленных товаров - на 6,2%. В сельском хозяйстве прирост составляет 4,2%, в строительстве - почти 16%. Инфляция, к слову, едва достигла за это время 2,4%.

А еще на сессии мордовские парламентарии призвали дополнить Федеральный закон «О противодействии коррупции» двумя новыми основаниями для увольнения с формулировкой «в связи с утратой доверия» должностных лиц. Речь идет о неисполнении ими, в общем-то, очевидной обязанности предоставлять сведения о своих расходах, а также о нарушении запрета иметь счета в иностранных банках. Инициатива уже получила одобрение Совета законодателей. Весьма благосклонно отнеслись к ней и в комитетах Государственной думы РФ.