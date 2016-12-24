В Мордовии будет построен молочный комплекс-гигант

Прежде всего, руководитель региона ознакомился с ходом строительства молочного комплекса на 6400 фуражных коров в селе Ардатово Дубенского района. По задумке этот объект, возводимый ООО «Сфера», станет одним из самых крупных на территории России. Общая протяженность его составит около километра. На переработку отсюда будет ежедневно отправляться по 200 тонн молока. Наращивать объемы, правда, планируется постепенно. На первых порах, в 2019 году, производство достигнет 27,8 тысячи тонн, а к 2023-му - 58 тысяч тонн. Для сравнения: в прошлом году валовые надои молока в республике оценивались в 409 тысяч тонн.

Стоимость данного проекта - около 5,5 миллиарда рублей. Реализация его позволит создать в районе 136 рабочих мест со среднемесячной заработной платой более 24,5 тыс. рублей. К сегодняшнему дню освоено более 80 миллионов, поступивших из внебюджетных источников. В частности, построены площадка для телят, административное здание, гараж, подведены все инженерные коммуникации и подъездные пути. Сейчас ведется строительство санитарно-пропускного пункта. Основные работы, однако, еще впереди.

В Ардатове врио Главы побывал на месте строительства социального центра. Здесь под одной крышей разместятся практически все значимые сельские учреждения - администрация, фельдшерско-акушерский пункт, музей, библиотека, дом досуга и творчества. И это только часть работ. Программа устойчивого развития сельских территорий предусматривает также обустройство детского игрового комплекса, многофункциональной спортивной площадки, мемориала, возведение четырех десятков жилых домов для молодых семей, а еще реконструкцию здания средней общеобразовательной школы.

По проекту суммарная стоимость работ составляет около 152 миллионов рублей, из них 80,4 млн направляется на строительство социального центра. Сроки - предельно сжатые. Тот же социальный центр необходимо сдать в эксплуатацию в ноябре 2017-го, аккурат ко Дню работников сельского хозяйства.

Как отметил Владимир Волков, цель проводимых преобразований - создать условия для перспективного развития населенного пункта, сделав его максимально привлекательным для молодежи. «Постепенно такие объекты будут появляться и в других селах Мордовии», - сказал он.

По пути в районный центр руководитель региона оценил ход реконструкции участка трассы Саранск - Сурское - Ульяновск, «заколдованной» - как ее порой называют местные жители. Подобная характеристика появилась, конечно же, не на пустом месте. Деньги на ремонт дороги выделяются постоянно, подрядчики столь же перманентно их осваивают, вот только качество полотна по-прежнему оставляет желать лучшего. «Гневные письма я читаю регулярно. Сейчас работы вроде бы активизировались, но этого пока явно недостаточно. В нынешнем году строительство необходимо завершить! Тем более что следующим летом дорога будет нужна для доставки футбольных болельщиков. Для их размещения планируется задействовать и гостиничные объекты Ульяновской области. Договоренность такая уже достигнута», - сообщил Владимир Волков.

Впрочем, в целом темпы развития Дубенского района лидер республики оценил положительно. Строятся жилье, ФАПы, социальные центры, спортивные площадки, школы и детские сады. Совсем скоро начнется масштабная реконструкция водопроводных сетей, а параллельно - газификация новых микрорайонов. Пока же в основание крупного молочного комплекса на 1000 коров в селе Поводимово Владимир Волков лично заложил памятную капсулу с посланием. «Наша основная задача - повысить уровень жизни и реальные доходы граждан, создать комфортные условия для труда и отдыха», - заметил руководитель Мордовии.

Соседний - Атяшевский - район в республике всегда считался передовым. И немудрено. Столь мощным производственным потенциалом могут похвастать далеко не все территории. В его экономику вкладываются значительные средства из республиканского и федерального бюджетов, привлекаются и внебюджетные источники финансирования. В дальнейшем здесь предполагается привести в порядок коммунальные сети, открыть современный диализный центр, провести капитальный ремонт ряда дорог и лечебного корпуса больницы, построить ФАПы в селах Тетюши и Батушево. Есть надежда и на решение проблемы вывоза твердых бытовых отходов. Как сообщил Владимир Волков, в республике определен единый оператор по сбору мусора, деятельность которого по логике должна сказаться на количестве свалок, в том числе несанкционированных, а также привести к рекультивации значительной их части.

Не обошлось и без ложки дегтя. Руководитель региона между прочим напомнил, что по урожайности сельскохозяйственных культур район сегодня даже не входит в тройку лидеров. Если рузаевские аграрии собирают в среднем по 51,1 центнера зерна с каждого гектара, чамзинские - по 47,1, а октябрьские - по 46,8 ц/га, то здесь урожайность составляет около 35 центнеров. В некоторых хозяйствах - и того меньше, около 14-15 центнеров. В этой связи местным растениеводам было рекомендовано еще более активно внедрять современные агротехнологии. А руководству - жестко спрашивать с тех, кто ими пренебрегает.