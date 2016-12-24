Городские чиновники будут ездить на работу в общественном транспорте

«О таких результатах всего несколько лет назад можно было только мечтать»
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
Свадьба 28-летнего Алексея и 23-летней Елены Ведяшкиных запомнится им на всю жизнь. В ходе празднования невесту и гостей мероприятия из ружья...
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
Коллекция саранских мастериц покорила Вячеслава Зайцева
Пенсионный фонд бьет тревогу - в отделение ПФР по Республике Мордовия поступают многочисленные обращения о незаконном переводе их пенсионных...
Ветеран мордовского бокса - о допинге, воспитании молодого поколения и профессиональном спорте
19 августа в Приреченском сельском поселении, что на въезде в п. Левженский Рузаевского района, пройдет III межрегиональный фестиваль...
Саранского адвоката лишили статуса за появление в зале суда в шортах и шарфе
На минувшей неделе Владимир Волков сообщил, что сейчас рассматривается список возможных претендентов на пост представителя региона в...