Городские чиновники будут ездить на работу в общественном транспорте

Такое распоряжение отдал мэр Саранска Петр Тултаев на очередном рабочем совещании. Поводом послужило то, что Глава города во время утренних обходов видел большое скопление людей на остановках общественного транспорта. Доводы начальника Транспортного управления Игоря Белорунова о том, что городской общественный транспорт ходит в обычном режиме и без перебоев, не убедили градоначальника.

- Вы до 1 сентября на работу и с работы поездите в общественном транспорте! Тогда вы лучше будете знать ситуацию в городе с общественным транспортом. С завтрашнего дня все служебные автомобили - на прикол. В течение дня по служебным делам, пожалуйста, используйте машины, но до работы и с работы добирайтесь на троллейбусах и автобусах! Кроме того, одна из жительниц р.п. Луховка пожаловалась на то, что автобус № 7 не останавливается на новой остановке, которую сделали по просьбам жителей. Надо выяснить, почему такое происходит.