Светить и оздоравливать

О благотворном влиянии солнечного света на здоровье и самочувствие человека известно с давних пор. Принятие солнечных ванн в лечебных целях рекомендовали и Геродот, и Гиппократ, и Авиценна. Впоследствии ученые доказали, что под воздействием ультрафиолетового излучения в организме синтезируется витамин D, который способствует укреплению костно-мышечной системы, обеспечивает нормальную свертываемость крови и функционирование щитовидной железы, улучшает минеральный обмен, повышает иммунитет. Кроме того, он эффективно регулирует артериальное давление и сердцебиение, стабилизирует выработку гормонов.

Теоретически получить столь нужный нам витамин можно и из еды. Она, однако, едва ли способна полностью компенсировать дефицит ультрафиолета. Ведь для этого нужно ежедневно съедать хотя бы пару килограммов белых грибов, либо по 300 г свежего лосося. Причем даже безусловное соблюдение такой «диеты» не защитит от депрессии, раздражительности, сонливости и прочих функциональных расстройств, вызванных нехваткой солнечного света.

Выход, казалось бы, очевиден: нужно всего лишь чаще нежиться под яркими лучами ближайшей к нам звезды. Но и тут, как выясняется, не все так просто. Установлено, что жители благодатного Краснодарского края, допустим, в течение 40-50 дней лишены возможности получать необходимую дозу ультрафиолета. В северных же широтах сей показатель и вовсе доходит до 180-200 дней в году. Вдобавок в городах люди, как правило, проводят 80-90 процентов времени в закрытых помещениях.

Но мордовские светотехники, похоже, нашли способ решить проблему «светового голодания». В НИИИС имени А.Н. Лодыгина освоено производство светодиодных светильников «Sunlight». Благодаря им человек как бы переносится на лоно природы. Искусственное солнце светит не хуже настоящего и попутно стимулирует выработку витамина D.

Принципиальная особенность этих приборов - в комбинировании отвечающего обязательным требованиям освещения с функцией компенсации дефицита солнечного света. Устанавливать их можно практически повсюду - в офисах, фитнес-залах, магазинах, школьных классах или больничных палатах. Они легко монтируются и встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг». При этом с помощью пульта управления можно самостоятельно задать интенсивность освещения как для белого света, так и для ультрафиолета, а также выбрать нужный режим.

Необходимое количество светильников рассчитывается с учетом площади помещения и времени пребывания там людей. При оптимальном балансе данных факторов в течение рабочего дня человек получает полную суточную норму ультрафиолета, что положительно сказывается на его работоспособности и самочувствии.

Безопасность применения светильников «Sunlight» гарантирована соблюдением принятых в России норм профилактического ультрафиолетового облучения. Расчеты подтверждены и в ходе многочисленных обследований моряков, совершавших регулярные рейсы в районах Севера, а также экипажей космических кораблей.

Добавим, что в ближайшее время Институт источников света планирует оснастить своими «солнечными приборами» и тепличные комплексы Мордовии.