«Помню и свою визу: «Организовать строительство»

В минувшее воскресенье временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков посетил Ковылкинский район. Поездка началась с открытия памятника и центра русской культуры им. Ф.В. Сычкова в селе Кочелаево - это уже третий объект подобного рода наряду с мокшанским (в с. Старая Теризморга Старошайговского района) и эрзянским (в поселке Атяшево).

По словам руководителя Мордовии, создание такого центра - знаковое событие не только для села или района, но и для всей республики. «Мы должны сохранять языки, культуру и традиции народов, проживающих на территории региона», - сказал в своем выступлении Владимир Волков.

При этом он напомнил, что творил Федот Сычков в основном на малой родине. В память о нем на площади у центра было решено установить памятник. А в скором времени планируется отремонтировать и дом-музей живописца, продолжив тем самым программу комплексной застройки Кочелаева. Кстати, только за последние два года в его развитие было вложено около 350 миллионов рублей, что позволило построить около 2,5 тысячи квадратных метров жилья, детский сад, Дворец спорта с бассейном, а также выполнить работы по благоустройству. Кроме того, в селе появилось универсальное поле - в теплое время года на нем можно играть в футбол, а зимой - в хоккей. «В наших планах - продолжить создание производственной и социальной инфраструктуры, - добавил врио Главы РМ. - В селе много молодёжи, нужно создавать комфортные условия для жизни и работы».

На детской площадке у спортивного поля к лидеру республики обратилась одна из мам. «Никогда не думали, что в нашем селе появится даже игровая зона для малышей! - произнесла она. - Это большое счастье: видеть, что твой ребенок доволен и весел».

Уже в Ковылкине Владимир Волков осмотрел радиотехнический узел военной части и встретился с военнослужащими. «Ключевой объект обороны страны», - так охарактеризовал его врио Главы РМ. Строительство предполагается завершить уже в следующем году. Здесь будет создано все необходимое не только для несения службы, но и для повседневной жизни военных и их семей.

Далее лидер Мордовии принял участие в торжествах, посвященных Дню района и Дню города Ковылкино. Поздравляя собравшихся на центральной площади жителей с праздником, Владимир Волков отметил, что с 2012-го по 2016 год в развитие района было вложено около 2,4 миллиарда рублей внебюджетных средств. По сравнению с 2012 годом объемы инвестиций возросли более чем в 2,8 раза. Также за пятилетку удалось реализовать целый ряд крупных производственных проектов. В частности, были построены первая и вторая очереди «Мордовского племенного центра» на 4800 голов свиноматок каждая, молочная и животноводческая фермы, проведен капитальный ремонт площадки по выращиванию перепелов.

Успешно развивается и социальная сфера. Построены и отремонтированы несколько детских садов, районный Дом культуры, школа искусств. Во многих образовательных учреждениях выполнены работы по замене кровли, установлены системы видеонаблюдения.

«Мы и далее будем вкладывать средства в развитие района, - подчеркнул Владимир Волков. - Ведь главным смыслом работы власти является неустанная забота о людях. Всё что делается, строится и создаётся, в итоге способствует улучшение качества жизни наших граждан». Также он поблагодарил за труд работников городских и сельских предприятий, ветеранов и молодёжь.

Общение с жителями района продолжилось уже в неформальной обстановке. Лидер региона прогулялся по открытому недавно «Молодежному скверу», сфотографировался с юношами и девушками, поинтересовался их планами на будущее, расспросил о существующих проблемах. Люди в основном благодарили руководство республики за проделанную работу. Хотя были и конкретные просьбы. Так, жители села Троицк посетовали на ветхий водопровод. «Я видел ваше письмо, - подтвердил Владимир Волков. - Такие обращения вообще не проходят мимо меня. Помню и свою визу: «Организовать строительство». Надо выяснить, почему она не исполнена. Думаю, нам удастся включить объект в программу следующего года. Водопровод сделаем обязательно».

Работники местного колледжа попросили помочь с ремонтом спортивного зала, жители некоторых улиц пожаловались на отсутствие дорог или тротуаров. Руководитель региона отнесся к проблемам с пониманием, заверив, что их рассмотрением займутся власти города, района и республики.

Уже вечером врио Главы РМ заложил капсулу в фундамент новой производственной площадки - третьей очереди «Мордовского племенного центра» группы компаний «Талина». Возводимый в окрестностях села Самаевка крупный свиноводческий комплекс будет включать репродуктор на 4,8 тысячи свиноматок с доращиванием на 18,3 тыс. голов и финишный откорм, рассчитанный на 33 тыс. животных. Реализуемый в рамках государственной программы развития сельского хозяйства проект предусматривает расширение отечественной селекционной базы, независимой от зарубежных поставок, обеспечение населения качественным и недорогим мясом. Владимир Волков заметил, что отданный под строительство земельный участок долгое время пустовал. На новом же производстве смогут работать жители всех близлежащих населенных пунктов. Комплекс, как ожидается, будет пущен в эксплуатацию в октябре следующего года.