После обращения ОНФ ликвидирована несанкционированная свалка в Лямбирском районе Республики Мордовия

В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия провели повторный рейд на место несанкционированной свалки в Лямбирском муниципальном районе.

«После того как жители отметили на интерактивной карте свалок ОНФ участок несанкционированной свалки в пригородном селе Берсеневка, мы направили обращение по ее ликвидации в администрацию Лямбирского района. В результате глава муниципалитета сообщил в региональное отделение Народного фронта, что несанкционированное складирование бытовых отходов полностью ликвидировано. Мы констатируем, что количество свалок в регионе уменьшается», – прокомментировал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Мордовия Иван Сидорин.

В настоящее время на интерактивной карте свалок Народного фронта в Мордовии отмечено 57 несанкционированных свалок. Из них убраны 32, что составляет от общего количества 56%.

По мнению экспертов ОНФ, к сожалению, подобное положение дел складывается не на всех сельских улицах. В той же Берсеневке около контейнеров иногда образуются огромные кучи мусора, создавая антисанитарные условия. Мелкий мусор валяется и на улицах села Лямбирь. Не менее сложной является организация сбора и вывоза бытовых отходов в селе Атемар – рядом с урнами также образуются всевозможные навалы.

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия обращают внимание местных властей на проблему с уборкой и вывозом мусора из сел и деревень Лямбирского муниципального района и призывают местных жителей не захламлять окружающую среду.



