Новинки Интерактивного ТВ придутся по вкусу любителям зрелищного кино

В августе 2017 года в коллекции сервиса «Видеопрокат» появятся зарубежные и отечественные новинки киноиндустрии – «Мумия», «Стражи Галактики. Часть 2», «Чёрная вода», «Безумные соседи», «Стратегия Оппенгеймера», «Очень плохие девочки», «Ловкость», «Ужас Амитивилля: Пробуждение», «Чудо-женщина» и другие. Зрителей ждет встреча с уже полюбившимися звездами мирового кино: Томом Крузом, Ричардом Гиром, Деми Мур, Скарлетт Йоханссон и другими. Многие из фильмов можно будет посмотреть в 3D и в HD-качестве.

Самыми поистине зрелищными в списке новинок являются фантастические киноленты «Стражи галактики. Часть 2» и «Мумия». Фильмы с невероятными спецэффектами, впечатляющей картинкой, прокат которых на широких экранах еще не завершился, уже стали хитами.

«Зрелищные фильмы с эффектным видеорядом пользуются наибольшим спросом у абонентов Интерактивного ТВ. Например, в июле лидерами просмотров стали блокбастеры «Форсаж 8» и «Варкрафт». Коллекция сервиса «Видеопрокат» еженедельно пополняется новыми фильмами, жанровое разнообразие которых позволяет каждому зрителю выбрать фильм на свой вкус», - прокомментировала руководитель группы организации продаж филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Ольга Мичкасова.

Не пропустить интересную новинку поможет система информирования, анонсирующая даты выхода фильма. Сообщение в меню приставки предложит для просмотра фильм, который появился либо в скором времени появится в «Видеопрокате». Удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогут быстро найти любимую или долгожданную киноленту. Перед заказом услуги у абонента есть возможность ознакомиться с кратким описанием фильма и посмотреть трейлер.

Киноленты станут еще доступнее при условии участия в федеральной программе «Бонус». За пользование услугами связи абоненту ежемесячно начисляются бонусные баллы, которые можно обменять на дополнительные сервисы, опции и скидки на продукты компании из Каталога подарков, в том числе и на контент из «Видеопроката».

Узнать подробнее об услуге «Интерактивное ТВ» и оформить заявку на подключение можно на сайте http://mordoviya.rt.ru/hometv, по бесплатному телефону: 8-800-1000-800, а также в центрах продаж и сервиса «Ростелекома».



