В Саранске открыта мемориальная доска, посвящённая памяти офицера ФСБ России Владимира Ненюкова

Тухлая бригада
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
Около 80 компаний из трех десятков регионов страны приняли участие в традиционной республиканской агропромышленной выставке «День поля -...
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
Ректор мордовского госуниверситета Сергей Вдовин рассказал об особенностях приемной кампании-2017
Руководители республики отчитались о своих доходах
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...