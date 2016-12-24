В Саранске открыта мемориальная доска, посвящённая памяти офицера ФСБ России Владимира Ненюкова

В понедельник в Саранске была открыта мемориальная доска, посвящённая памяти офицера ФСБ России Владимира Ненюкова. Он погиб на Северном Кавказе при исполнении служебного долга в ноябре 2005 года. Многие детали той спецоперации до сих пор находятся под грифом секретно, известно лишь, что офицеры ФСБ в рамках оперативных мероприятий по уничтожению банды боевиков двигались по одной из горных дорог Республики Ингушетия. Автомобиль был внезапно обстрелян экстремистами. Все офицеры федеральной службы безопасности получили смертельные ранения. Это была первая потеря республиканского Управления ФСБ на Северном Кавказе.

Мемориальная доска установлена на здании лицея № 43 (бывшая средняя школа № 14), где учился Владимир Ненюков. Дата открытия мемориала выбрана не случайно: в этот день Владимиру Ивановичу исполнилось бы 43 года.

В УФСБ по Мордовии Владимир Ненюков прошёл путь от оперативного сотрудника до руководителя подразделения, от лейтенанта до майора. С августа 2004 года он находился в служебной командировке в Республике Ингушетия, неоднократно участвовал в сложных боевых операциях. За достигнутые результаты в работе и безупречную службу директором ФСБ России Владимиру Ненюкову была объявлена благодарность. Его мужество и героизм были отмечены специальным указом Президента РФ Владимира Путина. Владимир Ненюков награждён орденом Мужества (посмертно), а его имя зачислено в списки сотрудников УФСБ навечно.

«Владимир Иванович Ненюков до конца выполнил свой воинский долг, - сказал руководитель УФСБ по Мордовии Андрей Акулинин. - Проходит время, но память наша остаётся: мы чтим героев. Этот мемориал должен стать напоминанием, что наше отечество велико, а сила нашего народа заключается в правде и мужестве».

«Владимира Ивановича я знал лично, - отметил Глава Саранска Петр Тултаев. - Его качествами являлись честь, совесть, достоинство, доблесть и самопожертвование. Очень символично открытие мемориальной доски этому мужественному парню на стене его родной школы. На таких настоящих примерах следует воспитывать молодое поколение. Как нужно жить, защищать свою родину, быть верным присяге, несмотря ни на что».

На памятном мероприятии присутствовали родители, жена, дочь погибшего офицера, а также друзья и сослуживцы. Светлая память о Владимире Ненюкове навсегда останется в сердцах знавших его людей.