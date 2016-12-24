Администрация Саранска организовала семинар для предпринимателей столицы Мордовии

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15 июня в Администрации Саранска прошел семинар для представителей городского бизнес-сообщества. Тема мероприятия касалась правил проведения контрольно-надзорных процедур Управлением Роспотребнадзора по Республике Мордовия в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. В мероприятии приняли участие представители Управления потребительского рынка и предпринимательства Департамента по экономической политике и работе с административными органами Администрации городского округа Саранск и  Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия. 
Тематика семинара подразумевала повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Представитель структуры разъяснила особенности подготовки плана проверок Роспотребнадзора на 2018 год, рассказала о контрольно-надзорной деятельности, в том числе о профилактике нарушений и принимаемых мерах к нарушителям законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей. Была освещена тема изменений в законодательстве в сфере защиты прав потребителей, а также административной ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства за нарушение требований технических регламентов.

 

 

                       

 

 

 

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