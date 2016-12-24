Администрация Саранска организовала семинар для предпринимателей столицы Мордовии

Новые троллейбусы для Саранска
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
Руководители республики отчитались о своих доходах
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где...
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
Около 80 компаний из трех десятков регионов страны приняли участие в традиционной республиканской агропромышленной выставке «День поля -...