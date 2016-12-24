До перехода на онлайн-кассы остались считаные дни

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С 1 июля 2017 г. большинству налогоплательщиков необходимо перейти на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Сейчас в Мордовии уже переведено около 40% парка ККТ, в состоянии ожидания поставки касс находится порядка 20-30% налогоплательщиков.
На что сегодня необходимо будущим налогоплательщикам - пользователям касс обратить особое внимание?
Прежде всего необходимо принять меры по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о применении ККТ: заключить  договор поставки кассы с фискальным накопителем до окончания действия блока ЭКЛЗ или до 1 июля 2017 года, а также в случае проверки предоставить налоговому инспектору документы, подтверждающие полную или частичную оплату. 
При отсутствии у налогоплательщика возможности применения ККТ в соответствии с нормами закона организации и индивидуальные предприниматели обязаны выдавать покупателю (клиенту) чек.
Контактный телефон по вопросам применения ККТ в Управлении ФНС России по Республике Мордовия: +7 (8342) 28-18-67, также все подробности можно получить на сайте ФНС России nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».

 

 

                       

 

 

 

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