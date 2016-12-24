До перехода на онлайн-кассы остались считаные дни

«Хорошее образование стоит хороших денег»
Ректор мордовского госуниверситета Сергей Вдовин рассказал об особенностях приемной кампании-2017
Ректор мордовского госуниверситета Сергей Вдовин рассказал об особенностях приемной кампании-2017
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
В понедельник 12 июня наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников - День России. А жители Саранска в этот день...
Зачем в саранской школе ввели рекомендованный цвет одежды для учителей?
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
«Мэрская суббота» прошла в Октябрьском районе
Около 80 компаний из трех десятков регионов страны приняли участие в традиционной республиканской агропромышленной выставке «День поля -...
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...