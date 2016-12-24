Глава Саранска провел очередной прием граждан по личным вопросам

Приемы граждан по личным вопросам для Главы Саранска Петра Тултаева безоговорочное обязательство, которое нельзя отодвинуть в сторону и уже тем более не выполнить. Раз в месяц мэр готов к официальной встрече с горожанами. Здесь обсуждаются разные проблемы и просьбы. Порой люди идут к градоначальнику, чтобы решить, как им кажется, неразрешимую для них проблему. Так и в минувшую среду, 14 июня, некоторые горожане поделились с Петром Тултаевым своими застопорившимися вопросами.

Проблемы жителей дома № 84 по ул. Б. Хмельницкого начали горячо обсуждаться подчиненными градоначальника еще до его появления. Собравшиеся были в курсе вопроса, вот только устранить источник проблемы им почему-то до сих пор не удалось. Жительницы дома поведали мэру, что в доме, куда их переселили из ветхого жилья, беда с водоснабжением, а также присутствует шум в отопительной системе. Петр Тултаев предоставил возможность подчиненным разъяснить, что происходит и в чем причина. Оказалось, что перебои с водой появляются из-за скачков напряжения: чувствительная автоматика отключает насосы, и вода в квартиры перестает поступать. Кроме того, в систему попадает воздух и происходит ее завоздушивание, а спускные клапаны отсутствуют.

У каждого из присутствовавших руководителей были свои предложения по решению проблемы, а также претензии к «соседу». В ходе бурного обсуждения и поиска виноватого было решено приобрести и установить стабилизатор напряжения на насосное оборудование, а также произвести еще несколько технических манипуляций, которые позволят нормализовать ситуацию с подачей воды.

С шумом в отопительной системе ситуация также оказалась неоднозначной. Но некоторые работы планировалось выполнить уже в ближайшее время - установить вибровставки. Дополнительно были предложены и другие меры.

«Говорить и обсуждать проблему можно много, однако результата нет. Определяем реальные сроки на устранение всех недочетов: неделя на нормализацию ситуации с водоснабжением и две недели на отопительную систему. Сделайте, чтобы не было стыдно! - резюмировал Петр Тултаев. - Если проблема останется, 26 июня беру всех вас, и встречаемся с людьми на месте, «глаза в глаза».

Следующие посетители ратовали за комфорт жителей частного сектора нечетной стороны улицы Полежаева, в частности за строительство для этого участка системы канализования. 15 улиц здесь на сегодняшний день остаются без этого блага цивилизации. Особенно много неудобств испытывают жители улицы Кутузова и находящихся в непосредственной близости к ней домов. По словам пришедших на прием, в подвалах строений практически постоянно находится вода.

Петр Тултаев рассказал, где сейчас в Саранске ведутся работы по прокладке канализации, и поинтересовался у руководителя Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Игоря Бутяйкина наличием проекта на эти работы. Оказалось, что проект разработан в 2012 году, но теперь требует корректировки. Стоимость строительства для всей частной застройки около 37 млн рублей. Градоначальник, в свою очередь, заметил, что эта территория по градостроительному плану в перспективе предназначена под многоэтажную застройку.

Было решено скорректировать проект и только потом вести предметный разговор. «Если давать слово, то его нужно сдержать, а для этого необходимы конкретные цифры. Поэтому 24 июня встретимся на месте и сообщим вам о своем решении. Но скажу сразу, в этом году начать работы здесь мы не сможем», - сообщил Глава Саранска.

Жительницы дома № 161 по ул. Полежаева сетовали на плохое состояние их многоквартирного дома 1964 года постройки. Капитальный ремонт при этом, по словам обратившихся, ни разу не делался. По их мнению, в доме нужно сделать все и сразу. Однако после обсуждения состояния строения оказалось, что в наихудшем состоянии находятся система отопления и кровля. Петр Тултаев предложил: «Давайте на усмотрение жителей вы выберете один из видов работ, который выполним в текущем году. Все сразу мы сделать не сможем, - пояснил он и обратился к подчиненным. - Остальное нужно просчитать и потом сказать людям, что и в какие сроки будет выполнено».

Очередной вопрос, уже получивший ответ в виде судебного решения, пришлось обсуждать на приеме граждан. Он касался выделения субсидий на приобретение жилья. К сожалению, такие просьбы заведомо предполагают отрицательный ответ, так как по ним уже высказались судебные органы.

Очередной прием граждан завершился. Для кого-то он имел положительный результат, кому-то были даны компетентные разъяснения и надежды на то, что вопрос решится в их пользу.