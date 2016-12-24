Мордовские аграрии поставили на службу космические технологии

Около 80 компаний из трех десятков регионов страны приняли участие в традиционной республиканской агропромышленной выставке «День поля - 2017», прошедшей в минувшую пятницу в Лямбирском районе Мордовии. Свою продукцию на ней, новые технологии в животноводстве и растениеводстве представили также предприятия, научно-производственные центры, крестьянские и фермерские хозяйства из всех муниципальных районов республики.

Приветствуя участников и гостей мероприятия, временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков отметил, что эта выставка уже завоевала репутацию одного из наиболее значимых сельскохозяйственных форумов.

«Уверен, «Республиканский день поля» станет эффективной площадкой для обсуждения новейших достижений с сфере АПК, местом налаживания деловых контактов и обмена профессиональным опытом, - подчеркнул он. - Мордовия стабильно занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа и России в целом по объемам произведенной продукции сельского хозяйства в расчете на одного жителя. Мы полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания, при этом 60 процентов произведенной продукции реализуется за пределами региона. По результатам первых пяти месяцев рост сельскохозяйственного производства составил 104,5 процента. За минувшую пятилетку в 2,5 раза увеличилось производство мяса. В нынешнем году мы должны получить не менее 6 тысяч килограммов молока от каждой коровы».

Руководитель региона также осмотрел выставку сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, оценил работу комбайнов, кормоуборочной и мелиоративной техники. Особое внимание было уделено внедрению современных технологий, без которых, очевидно, невозможно добиться отменных результатов. Республиканские аграрии, надо сказать, полностью разделяют подобную точку зрения. В числе внедренных ими новинок фигурируют, например, программирование продуктивности животных за счет применения специальных кормов, космический и воздушный мониторинг земель.

Так, в прошлом году при республиканском Минсельхозпроде был создан геоаналитический центр, который занимается анализом данных цифровой космической съемки. По снимкам, представленным Институтом космических исследований, можно, скажем, оценить состояние и однородность посевов, ход их вегетации, температуру и влажность почвы, уточнить границы полей. Республиканский агрохимический центр в свою очередь активно использует аэросъемки при мониторинге и анализе сельскохозяйственных земель. За эффективностью земледелия с 300-метровой высоты зорко следят квадрокоптеры.

После осмотра представленной экспозиции Владимир Волков дал ряд поручений первому заместителю Председателя Правительства - министру сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимиру Сидорову. В праздничный день многим работникам аграрной отрасли были вручены заслуженные награды. Отдельно были отмечены лучшие свеклосеющие хозяйства. А во второй половине дня в Доме республики прошло рабочее совещание с главами районов по вопросам развития агропромышленного комплекса. Речь шла, в частности, о заготовке кормов и подготовке к уборочной.