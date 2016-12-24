Кадастровым инженерам рекомендуется использовать сервис Росреестра «Личный кабинет»

Кадастровым инженерам, осуществляющим кадастровую деятельность на территории Республики Мордовия, рекомендуется использовать сервис Росреестра «Личный кабинет»



Напоминаем что, с 1 января 2017 года Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», сервис «Личный кабинет» на портале Росреестра www.rosreestr.ru позволяет кадастровому инженеру:

- отслеживать информацию о результатах своей профессиональной деятельности;

- формировать ключ доступа к Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр недвижимости»;

- предварительно проверить подготовленные межевой или технический планы, карты-планы объектов землеустройства и акты обследования;

- поместить на временное хранение в электронное хранилище документы, являющиеся результатом их кадастровой деятельности, с присвоением каждому документу уникального идентифицирующего номера (УИН);

- осуществлять подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа;

- вносить плату за использование сервисов в разделе «Мой баланс»;

- записываться на прием в офисы приема-выдачи документов;

- получать уведомления, о ходе исполнения государственных услуг, об осуществлении предварительной записи на прием, о поступлении оплаты за использование сервисов в разделе «Мой баланс», настраивать способы получения уведомлений в разделе «Настройки».

Таким образом, заявитель, обращаясь с заявлением на кадастровый учет и/или регистрацию прав, может указать УИН документа, который хранится в электронном хранилище, без представления этих документов на других носителях данных. При передаче заказчику информации о номере УИН необходимо помнить, что срок хранения документа в электронном хранилище составляет не более трех месяцев.

Кроме того, не выходя из дома, при помощи сервиса «Личный кабинет», кадастровые инженеры могут контролировать результаты проведения государственного кадастрового учета по представленному межевому плану для своевременного направления актов согласования границ земельного участка.

Для работы в личном кабинете необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru) и усиленную квалифицированную электронную подпись.