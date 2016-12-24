Мордовские парламентарии одобрили отчет об исполнении бюджета республики

Бюджет Мордовии 2016 года теперь уже официально ушел в историю. Отчет о его исполнении был утвержден на прошедшей в пятницу двенадцатой сессии Государственного собрания. В окончательной редакции доходы казны составили 36 миллиардов 945,9 миллиона рублей, расходы - 40238,4 миллиона.

Как пояснил заместитель Председателя Правительства - министр финансов РМ Алексей Симонов, исполнение бюджета проходило в условиях поступательного развития экономики и социальной сферы. Причем положительная динамика наблюдалась практически по всем ключевым позициям. Так, ВРП увеличился за год на 4,6 процента (или до 213 млрд руб.), бюджетные поступления - на 11,4%. Номинально начисленная заработная плата выросла на 6,6%, налоговые и неналоговые доходы - на 16% (в том числе НДФЛ - на 11%, алкогольные акцизы - почти в полтора раза). Безработица же, напротив, сократилась до 0,84 процента. В пересчете на одного жителя доходы казны перевалили за 52 тысячи рублей. По данному показателю Мордовия находилась на третьем месте в ПФО, уступая лишь Татарстану и Самарской области. Еще лучше обстоят дела с расходами на душу населения - вторая позиция после Татарстана.

При этом бюджет, как и прежде, имел ярко выраженную социальную направленность. На выполнение различных социальных обязательств уходило по 54 рубля из каждой сотни. Так, на развитие образования было потрачено почти 8,2 млрд руб., здравоохранения (разумеется, без учета ассигнований из Фонда обязательного медстрахования) - 5,5 миллиарда, физкультуры и спорта - 1,6 миллиарда. Расходы по разделу «Социальная политика» оценены в 6,6 млрд рублей, «Культура и кинематография» - в 678 миллионов.

Еще около 4,3 млрд рублей вложено в сельское хозяйство. Свыше 3,9 миллиарда затрачено на строительство дорог, 1,9 млрд - на подготовку к предстоящему футбольному чемпионату. Наконец, на реализацию «майских» (2012 г.) указов Президента страны было направлено в общей сложности более 7,8 млрд руб., из которых 2,5 миллиарда выделено на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

Впрочем, в выступлениях руководителей парламентских комитетов и председателя Счетной палаты звучали также и тревожные нотки. Ведь если по сравнению с позапрошлым годом доходы выросли, то 100-процентного выполнения прогнозных заданий добиться все-таки не удалось. Помимо того, часть уже полученных средств в результате осталась неосвоенной. Да и обслуживание государственного долга по-прежнему обходится в довольно солидную сумму. К счастью, некоторые вопросы удавалось решить, что называется, уже по ходу. Не случайно бюджетные параметры корректировались в течение года аж 12 раз. К примеру, доходы выросли по сравнению с первоначальной редакцией на 25,3 процента, а расходы - на 27,3.