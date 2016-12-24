Награды в День России

Руководитель Мордовии Владимир Волков поздравил участников церемонии и всех жителей республики с государственным праздником: «Этот праздник наполнен искренним и глубоким уважением к Родине, - подчеркнул лидер региона. - Мы дорожим и гордимся Россией, ее многовековыми традициями и культурой. У России великое предназначение и особая миссия. Этот праздник наполнен нашими искренними и глубокими чувствами к Родине. Мы неотделимы от своей страны, у нас одно прошлое и единое будущее. Наша Мордовия вместе со всей страной активно развивается, держит курс на модернизацию экономики, сельского хозяйства, промышленности, сохранение межнационального мира и согласия».

Особо теплые слова руководитель региона адресовал молодым гражданам, которые в этот день получили главный документ - паспорт гражданина РФ. «Помните, вы родились и живете в стране, которая подарила миру огромное количество великих людей: ученых, военных, писателей, художников, врачей, педагогов, спортсменов, государственных и общественных деятелей. Именно наши солдаты вернулись с победой из Берлина, освободили Родину и весь мир от фашистской чумы. Наша страна первой покорила космос.

Сегодня мы празднуем день рождения нашего любимого города Саранска. Этот год ознаменован 200-летием памяти великого адмирала Федора Ушакова и 100-летием со дня рождения Героя Советского Союза, Почетного гражданина Мордовии Михаила Петровича Девятаева. Эти события и имена навсегда вписаны в национальное самосознание народа. Всё это - наша общая история и наша общая гордость. И вам, молодым, совсем скоро предстоит строить новую Россию, сохранять и развивать наше сильное и независимое государство. С гордостью носите звание гражданина России», - напутствовал Владимир Волков молодое поколение.

Врио Главы республики подчеркнул, что получить награду в День России особенно почетно и глубоко символично. «Сегодняшние лауреаты - люди разных поколений, разных направлений деятельности. Сегодня здесь присутствуют работники образования и науки, культуры и искусства, спортсмены, государственные деятели, активисты общественных организаций, многодетные родители, талантливая молодежь. Благодарю всех вас за неравнодушное отношение к делу, активную гражданскую позицию, за сложную, но такую важную работу каждого на своем месте. Уверен, пока у республики есть такие люди, как вы, у нас будут успехи во всех начинаниях», - отметил Владимир Волков.

За многолетнее плодотворное сотрудничество в области культурного и духовно-нравственного воспитания звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия» присуждено Николаю Бородачеву - генеральному директору Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации.

«Ровно год назад я получил премию Президента России, - сказал Николай Бородачев. - Сегодняшняя награда тоже много значит для меня. Я и дальше буду стараться делать все, чтобы Мордовия процветала. Буквально сегодня обсуждали с Владимиром Дмитриевичем вопрос открытия в Саранске филиала ВГИКа. Это даст возможность талантливым людям проявить себя на родной земле».

За заслуги в защите населения от чрезвычайных ситуаций почетного звания заслуженного спасателя республики удостоен помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 21 Владимир Плюсков. Директор Саранского музыкального училища им. Кирюкова Оксана Симкина получила звание заслуженного работника культуры Мордовии. Председатель комитета Госсобрания Светлана Киселева стала заслуженным работником органов государственной власти РМ.

Премию Главы Мордовии также получили сотрудницы Ельниковского историко-краеведческого музея Елена Никишова и Татьяна Шашанова. Они признались, что не ожидали такой высокой оценки и очень рады, что их труд замечен. В знак благодарности они вручили Владимиру Волкову две книги о Ельниках.

По поручению Президента России свидетельство победителя конкурса 2017 года на получение гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых вручено Кириллу Лапину - старшему преподавателю кафедры информатики и вычислительной техники Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева.

За достижение высоких результатов на чемпионате мира по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями 2017 года в Таиланде и прославление Республики Мордовия на международной арене звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия» присуждено двум сёстрам Хохловым - Регине и Алине, спортсменкам спортивно-адаптивной школы сурдлимпийского и паралимпийского резерва.

За достигнутые трудовые успехи и большой личный вклад в благоустройство Саранска Благодарность Главы Республики Мордовия объявлена Наталье Савватеевой - дворнику-уборщику общества с ограниченной ответственностью «Домком-Сервис 1».

За достижение высоких результатов в Межрегиональном конкурсе обучающихся образовательных организаций «Ученик года - 2017» Благодарность Главы Республики Мордовия объявлена Кириллу Данилову - учащемуся 11-го класса гимназии № 20 города Саранска.

За большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций Благодарность Главы Республики Мордовия была объявлена семье Канаевых из села Левжа Рузаевского района. Семья Канаевых стала победителем в номинации «Родительская слава» V юбилейного фестиваля-конкурса «Успешная семья Приволжья - 2017». В финале церемонии они исполнили песню «Мой дом - Россия».