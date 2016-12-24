Луч «Лисмы» на африканском континенте

4 и 5 июня в Мордовии в очередной раз находилась делегация восточноафриканской страны Бурунди во главе со вторым вице-президентом этого государства, доктором Жозефом Буторе. В Саранске гости посетили ряд промышленных и перерабатывающих производств. После чего в Доме республики было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах.

Как подчеркнул в ходе встречи премьер-министр РМ Владимир Сушков, установленные в марте прошлого года деловые контакты развиваются весьма успешно. Уже в апреле 2016-го на свет появился первый меморандум, предусматривающий участие ГУП РМ «Лисма» в создании на территории Бурунди светотехнического предприятия. Чуть позже, в мае, в столице Мордовии обсуждались вопросы организации поставок кабельно-проводниковой продукции, медицинских препаратов, а также электрооборудования. Подробно были рассмотрены и перспективы реализации «дорожной карты» по участию «Лисмы» в совместном проекте, подписан меморандум о сотрудничестве ООО «Сарансккабель» с бурундийской компанией - оператором энергосетей «Regideso».

О серьезности намерений сторон свидетельствует хотя бы тот факт, что вскоре разговоры перешли в практическую плоскость. В октябре было создано акционерное общество «Tanganyika Lisma Lighting Innovation «TLLINNO s.a», специализирующееся на выпуске источников света (в том числе филаментных и линейных светодиодных ламп, а также натриевых ламп высокого давления), уличных и промышленных светильников. По задумке его изделия должны поставляться в другие государства Восточной Африки. К слову, подготовленный «Лисмой» комплект оборудования уже ожидает отправки. Кроме того, в рамках нынешнего визита и «Сарансккабель» заключил соглашение о поставках своей продукции в Бурунди.

«Безусловно, мы заинтересованы в расширении существующих связей и установлении новых контактов», - заявил в ходе встречи Председатель Правительства РМ.

Господин Жозеф Буторе в ответ заметил, что и в Бужумбуре (столице этого государства) новостей из Мордовии ждут с нетерпением. «Мы постоянно находимся на связи с нашим президентом, - сказал он. - В составе делегации помимо сотрудников администрации второго вице-президента и представителей бизнеса есть руководители и журналисты национального теле- и радиовещания. Сейчас, после изнурительной гражданской войны и продолжительного переходного периода, экономика страны находится на подъеме. Уверен, что благодаря сотрудничеству с Мордовией нам удастся быстрее восстановить энергетику и промышленность. Поэтому мы сделаем все возможное для успешной реализации достигнутых договоренностей».

Особо было отмечено, что в дальнейшем Республика Бурунди готова представлять интересы Мордовии при продвижении ее товаров на африканском рынке: «Площади наших территорий в принципе сопоставимы. Хотя в Бурунди плотность населения значительно выше - около 11 миллионов человек. Но тут нужно учитывать выгодное географическое положение нашего государства, его соседство с такими странами, как Танзания, Конго, Руанда. Если предложения поступят, мы обещаем изучить их. Надеемся, что и Мордовия со всем вниманием отнесется к традиционным товарам бурундийского экспорта - кофе и чаю».