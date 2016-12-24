Бизнес-платформа

2 июня на прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме были представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России за 2016 год. По его итогам Мордовия вновь вошла в двадцатку лучших территорий страны, заняв 18-е место. На первой позиции почти традиционно оказался Татарстан, в первую тройку также вошли Чувашия и Москва.

Стоит напомнить, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата - плод совместного труда Агентства стратегических инициатив, а также самых известных деловых объединений страны (Союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России»). В расчет берутся 45 различных показателей по четырем основным направлениям деятельности («Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства»). Таким образом, оцениваются качество и эффективность работы региональных властей.

Пилотная апробация Национального рейтинга прошла в 2014 году в 21 регионе. Год спустя работа по созданию комфортных условий для бизнеса оценивалась уже в 76 субъектах. А следующее исследование охватило уже всю страну. На ПМЭФ-2017, впрочем, были озвучены результаты только первой двадцатки. Остальные же регионы получили «карточки» с данными по всем показателям. «Мы хотели привлечь внимание к тем регионам, которые дают результаты и у кого есть смысл поучиться, - заявил в связи с этим помощник Президента РФ Андрей Белоусов. - Сегодня важно смотреть на тех, кто двигает страну вперед и дает нам хорошие практики поддержки и развития бизнеса».

Руководитель Мордовии Владимир Волков также прокомментировал полученные результаты, отметив, что исследование вновь подтвердило имидж республики как региона, открытого и интересного для бизнеса. «Наша республика ориентируется на долговременное опережающее развитие, - подчеркнул он. - Отрадно, что совместная работа институтов власти и бизнес-сообщества приносит свои плоды».

«Тем не менее нам еще есть над чем работать, - продолжил Владимир Волков. - Прежде всего, необходимо принять дополнительные меры по повышению результативности научно-прикладных исследований и разработок, укреплению связей науки с производством, привлечению к участию в научных разработках представителей малого и среднего бизнеса».

По мнению Владимира Волкова, заинтересованные в собственном развитии мордовские предприятия сегодня все чаще внедряют инновации. Благодаря этому экспорт высокотехнологичной продукции вырос за последние три года в 2,5 раза (главным образом, за счет стран Европы, Африки и СНГ).

В самом регионе ныне успешно реализуется два десятка крупных промышленных и сельскохозяйственных инвестпроектов. Многие из них уникальны для страны. В текущем году, в частности, в Мордовии появится сразу три новых завода - по производству лекарств, источников света и кабелей нового поколения. Каждый из них будет выпускать продукции более чем на 3 миллиарда рублей.

«Мы намерены сделать все, чтобы максимально расширить круг предприятий, способных работать на мировом рынке. Причем выходить на него должны не только крупные, но и малые предприятия. Это одна из главных наших задач», - заметил лидер Мордовии.