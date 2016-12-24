Мастер Бонами и его Маргарита

Французский художник Жан-Луи Бонами привез в Саранск выставку своих картин. Ее открытие состоялось в минувший четверг в выставочном зале Республиканского музея имени С.Д. Эрьзи. «Свет и цвет» - так называется экспозиция мастера, при первом взгляде на которую становится ясно, что название полностью оправдывает содержание. Яркие, динамичные, реалистичные, эмоциональные и удивительно светлые картины Бонами отражают индивидуальный взгляд художника на окружающий мир и определенно обладают терапевтическим эффектом: ни одного хмурого лица на вернисаже не было.

Городские пейзажи и размеренная жизнь французской провинции, впечатления от России и портреты близких - всего 48 произведений, выполненных в последнее десятилетие, составили экспозицию второй российской выставки художника. Первая состоялась в 2014 году в Москве, в Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина. Жан-Луи признается, что рисует с 9-10 лет, получив профессиональное художественное образование, пробовал себя в скульптуре, экспериментировал с разными живописными техниками. Сейчас его излюбленные материалы - холст и масло. На саранской выставке были представлены две картины художника, выполненные в редкой технике «эгломизе», так называемой живописи под стеклом.

В День защиты детей, на который пришлось открытие выставки, французский живописец предложил официальным лицам и гостям выставки поддержать его идею - организовать стажировку для юных талантов в технике «эгломизе». Если найдутся спонсоры для этого проекта, то мсье Бонами готов встретить во Франции юное дарование из Мордовии и обучить всем профессиональным премудростям, поделиться любовью к искусству.

Сюжеты картин Жана-Луи очень понятны и близки, кажется, что и сам художник творит где-то рядом, видя нашу действительность. Отвечая на вопрос журналиста «ВС» о русских сюжетах французских картин, мастер Бонами рассказывает: «В течение последнего года тема России главная. И больше всего меня интересуют сюжеты повседневной жизни. Мои картины - это застывшие мгновения, запечатленные памятью, а потом и кистью. Есть много тем, над которыми я продолжаю работать. Что же касается России, мне она очень близка. Конечно, благодаря моей любимой супруге Маргарите, но не только. К этой выставке я шел долго. Творчество мое все время меняется. Нынешняя выставка - это то, как я вижу окружающий мир сейчас. Подготовку к ней начал год назад и за это время создал много новых произведений. Рад, что она состоялась, и благодарен музею, принявшему ее».

Маргарита Бонами, муза и преданная супруга художника, его переводчик и гид в России, рассказывает о длинной дороге, связавшей Сен-Дени-д’Олерон на Атлантическом побережье Франции и наш Саранск.

«Мы проехали на машине 4 тысячи километров. Выехали 25 мая утром и 31 мая в 2 часа ночи приехали. Вели машину по очереди, проехали через всю Европу: Францию, Бельгию, Германию, Польшу, Белоруссию. В Россию въезжали через таможенный пункт «Три сестры» на границе Украины, России и Белоруссии. Пришлось переводить документы на машину, взятую в аренду для перевозки картин. Но мы все преодолели - и снова в Мордовии. Это второй приезд мсье Бонами в Саранск. В этот раз он планирует ближе познакомиться с республикой, национальной культурой мордовского народа, объездить все районы. Он очень интересуется финно-угорской группой, его в первую очередь занимают народное творчество, традиции. Он интеллектуальный человек, позитивный, открытый и эмоциональный, как все художники. Недавно прочитал «Тихий Дон» Шолохова, появились новые работы, навеянные этим романом, и желание своими глазами увидеть юг России, Кубань. После Мордовии и Волги хотим отправиться туда».

Маргарита не только жена художника и мама. Она доктор экономических наук, профессорствовала в Плехановке и Университете дизайна и технологий (сейчас РГУ имени Косыгина). Во Франции тоже преподает, правда, сейчас это разовые учебные курсы для лицеистов.

«Язык учу до сих пор. Это необходимо для работы и полноценной адаптации к жизни во Франции. Я - москвичка, горожанка, но до школы жила в подмосковной деревне у дедушки и бабушки. Они были учителями, но сельская интеллигенция тогда жила без отрыва от земли. Я могу много рассказать о сельской жизни, бабушка и хлеб сама пекла, и корову держала, и овечек, и кур. Жан-Луи любит слушать мои рассказы о детстве, он посмотрел все советские фильмы, на которых выросло мое поколение. Поэтому хорошо знает и любит Россию. Его голубая мечта - прокатиться на русской тройке зимой...

Мы вообще хотели жить в России. Наши родители были живы, мои - в Саранске, его - во Франции. Он стал почетным профессором Университета дизайна и технологий, вел мастер-классы, собирался писать русскую натуру. Наш сын собирался поступать в Бауманку. Но внезапно умерла свекровь, и мы на семейном совете решили, что не можем оставить 90-летнего деда Бонами одного. Во Франции сейчас очень модно отдавать стариков в дома престарелых, но не в нашей семье. Мы решили жить вместе. Сын поступил во французскую бауманку в Бордо. Но в Россию нас постоянно тянет. Два года назад в Саранске умерла моя мама. Родители, выйдя на пенсию, переехали в Мордовию, купили коттедж в Саловке. Дед моей матери Сергей Макеев был из этих мест, и мама захотела прожить остаток жизни здесь, на плодородной мордовской земле. Но вскоре они продали коттедж и переехали в Саранск, в этой квартире мы сейчас и остановились. Саранск для меня место родное, здесь чувствую себя дома, смотрите, у меня и щеки мордовские… (Смеется.)

Мой муж в восторге от того, как много здесь детей по сравнению с Европой. В восторге от того, как пестуют, культивируют таланты, какое внимание уделяется спорту и искусству. Он счастлив презентовать вам свое искусство, вы достойны самого лучшего. Базовые ценности, которые утрачиваются в Европе, по-прежнему сильны в России. И это замечательно. Европа все больше и больше американизируется. Эта политическая кампания по избранию президента показала, насколько разделена французская нация. Она хочет быть современной, но при этом пытается сохранить свои национальные базовые принципы жизни. В их основе - традиционная семья, а не союз мужчины с мужчиной, преемственность поколений, а не раздельное проживание стариков, пусть и в самых цивилизованных условиях. Дети оторваны от своих дедушек, бабушек, недополучают их любви, растут у компьютеров. Мне жаль это поколение. Я вам от всей души желаю оставаться при своих ценностях матриархально-патриархальных, кушать молоко с булкой и избегать макдоналдсов.

Семейные ценности роднят нас, поэтому сюжеты картин Жана-Луи Бонами кажутся такими знакомыми. «Двое», «Бабушкин хлеб» - сюжеты этих картин придуманы, но они такие реальные. Каждый хоть раз в жизни наблюдал такие картинки. На диптихе «Эволюция» изображены женщины. Первая картина - это поэзия и спокойствие. Женщины изображены на фоне березок, смиренными с миром в душе. Вторая - это ветер и энергия, высотные здания, летящие одежды. Женщины свободны и энергичны. Лошади - это его ранние работы, их здесь всего несколько. А это его племянница Сесиль. Сейчас он много пишет портретов. Все его творчество яркое и светлое, это стиль его жизни».

Остров Олерон, где родился и вырос мастер Бонами, находится у западного побережья Франции, его называют светящимся из-за большого количества солнечных дней в году. Это популярное место во Франции среди туристов и художников. Остров входит в состав округа Рошфор, и на нем находится десяток коммун. Население Сен-Дени-д’Олерон составляет чуть больше тысячи человек. Жители острова традиционно занимаются разведением устриц. Туристы заглядывают сюда, чтобы своими глазами увидеть, как происходит процесс выращивания знаменитых устриц. Местные пейзажи достойны кисти художника: синее море, чистое небо, много света. Жизнь здесь течет размеренно, климат очень мягкий. Очаровательные домики островитян выкрашены в яркие цвета, из достопримечательностей маяк Шассирон и Форт Боярд.

«Когда я смотрю на образ жизни местных жителей, он напоминает мне Советский Союз 70-х годов, - делится Маргарита. - Они там до сих пор живут колхозами. Много работают. А по вечерам дети, пенсионеры, все, кто имеет свободное время, приходят в дома культуры и занимаются или в театральном кружке, или лепкой, кто-то плавает в бассейне, кто-то увлечен пешими прогулками. Они не сидят по домам у телевизоров. Из домов престарелых приезжают старики, чтобы почитать сказки детям, отдать невостребованную любовь…».

Галина БАЛАШОВА



