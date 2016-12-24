В Технопарке Мордовии рассмотрели вопросы реализации целевых моделей по улучшению бизнес-среды

По итогам 2016 года Республика Мордовия заняла 18 место по состоянию инвестиционного климата в Национальном рейтинге, результаты которого были недавно представлены на Петербургском международном экономическом форуме.

В республике ведется активная работа в этом направлении. На заседании межведомственной комиссии («проектного офиса») по внедрению лучших практик Национального рейтинга заместитель Председателя Правительства - министр экономики Мордовии Владимир Мазов представил «дорожную карту» по реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона.

В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне Правительством РФ утверждены 12 целевых моделей в этой сфере. Региональное Управление Росреестра и филиал Кадастровой палаты участвуют в разработке «дорожной карты» по внедрению целевых моделей – «Регистрация прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков», направленных на совершенствование учетно-регистрационных процедур и улучшение условий ведения бизнеса в регионе.

В субъектах необходимой мерой для достижения высокой результативности в работе является эффективное электронное взаимодействие Росреестра и Кадастровой палаты с региональными органами власти при обмене информацией об объектах недвижимости. Такое взаимодействие позволит сократить сроки оказания услуг, количество отказов и приостановок, значительно повысить качество регистрационного процесса.

Тема обеспечения межведомственного электронного взаимодействия при осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества была рассмотрена на видеоконференции с представителями муниципальных районов республики. Она состоялась на базе Информационно-вычислительного комплекса Технопарка Мордовии в сфере высоких технологий. Руководители Госкомимущества Мордовии, регионального Управления Росреестра и филиала Кадастровой палаты обсудили с муниципальными служащими вопросы реализации целевых моделей «Регистрация прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков», а также ряд проблемных вопросов по оформлению невостребованных земельных долей.





