Саранские лицеисты вновь завоевали медали международной олимпиады

На минувшей неделе в Лицее для одарённых детей состоялось чествование победителей первой европейской физической олимпиады для школьников. Для Алексея Шишкина и Станислава Цапаева это не первые медали, которые они получают на международных научных соревнованиях.

Олимпиада проходила в Эстонии в городе Тарту и являлась своеобразным европейским аналогом всемирной «азиатской» олимпиады по физике. Соревнование состояло из двух туров - теоретического и экспериментального. «Олимпиада проводилась для учеников 11-го класса. Россия выставила свой лучший состав. От саранского лицея наряду с десятиклассником Станиславом Цапаевым выступал девятиклассник Алексей Шишкин», - отметил преподаватель ребят по физике Сергей Сабаев. Учащиеся нашего лицея померились знаниями более чем с сотней конкурентов из двадцати трёх стран. Они вошли в состав национальной сборной по итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физике. В итоге четверо из пяти представителей российской команды были удостоены медалей. Алексей Шишкин, завоевавший награду высшей пробы, в Мордовию приехал из Челябинска, здесь он знания получает второй год. Кстати, в его копилке это уже третья золотая медаль. Станислав Цапаев, взявший «бронзу», родом из Саранска. Молодого человека также отличает стабильность достижений - бронзовую награду он завоевал в третий раз.

«Ситуация, когда девятиклассник может конкурировать с более старшими учениками, демонстрирует изюминку нашего учебного процесса, - объяснил научный руководитель Республиканского лицея для одаренных детей Дмитрий Подлесный. - Многие разделы предмета преподаются с опережением, и в девятом классе мы стараемся преподносить ученикам знания старших классов. Особый упор делался на математику, так как математика - язык физики».

«Для меня самым сложным был экспериментальный тур. Нужно было все делать быстро, много чего успеть, исследуя светодиод. Задачи были наподобие Всероссийской олимпиады. Они с короткими условиями, но в каждую строчку нужно вчитываться, в каждое слово вдумываться», - рассказал Станислав Цапаев.

«В экспериментальном туре нужно было определить коэффициент полезного действия светодиода. Эксперимент был очень интересный, но не все его сделали. Мы выполнили его достойно. Теоретический тур был рассчитан на пять часов, дали три задачи, нужно было правильно ответить на поставленные вопросы. Мы со Станиславом люди уже опытные, поэтому можно сказать, что не волновались, но очень старались отстоять честь страны, представить Россию достойно», - говорит Алексей Шишкин.

На вопрос журналистов, как ребята будут отдыхать после стресса на таких ответственных испытаниях, оба воспитанника лицея заявили, что олимпиада никаким стрессом для них не является. Скорее это интересное времяпрепровождение с возможностью посмотреть другие страны. За шесть дней, пока шла олимпиада, Алексей Шишкин и Станислав Цапаев успели оценить местные достопримечательности, познакомиться с другими конкурсантами.

В перспективе талантливые ученики видят себя учеными, а пока они снова готовятся к проверке знаний. Впереди учебно-тренировочные сборы для кандидатов в национальную сборную команду России на мировую химическую и астрономическую олимпиады.