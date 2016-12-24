«Энергетики» добились прощения

На прошедшей 29 мая одиннадцатой сессии Госсобрания были внесены очередные изменения в закон «О республиканском бюджете». Как сообщил заместитель Председателя Правительства - министр финансов РМ Алексей Симонов, обусловлены они поступлением дополнительных средств из федеральной казны. Объемы безвозмездных перечислений увеличились еще на 736 миллионов рублей. Деньги эти пойдут на подготовку к предстоящему футбольному первенству планеты. Так, около 700 млн рублей выделяется на продолжение работ по модернизации аэропортового комплекса г. Саранска, свыше 31 миллиона - на завершение реконструкции тренировочных площадок. Кстати, с учетом данных средств общий объем поддержки регионального бюджета оценивается в 11 миллиардов рублей.

Что касается собственных средств и неналоговых доходов Мордовии, они по итогам первых пяти месяцев года должны перевалить за 9 миллиардов рублей, что на 10 процентов больше, нежели в январе - мае 2016 г. Помимо того, стоит ожидать «прибавки» от использования и продажи государственного имущества, в том числе земельных участков. Таким образом, регион обеспечит выполнение целого ряда своих обязательств. К примеру, на оплату труда работников бюджетной сферы дополнительно выделяется 3 миллиарда 364 миллиона рублей. На полтора миллиарда увеличиваются и расходы на здравоохранение. Также 556 млн руб. направляется на строительство сооружений в районе футбольного стадиона, 450 млн - на модернизацию улично-дорожной сети республиканской столицы, 49 млн - на создание сети ветеринарных клиник и 42 млн - на строительство водозабора в Чамзинском районе.

С учетом принятых поправок доходы казны вплотную приблизились к 42,4 млрд руб., расходы - к 44,6 миллиарда. Дефицит остается неизменным - около 2,2 млрд рублей.

После продолжительного судебного разбирательства депутаты скрепя сердце согласились исключить из республиканского закона «О государственном регулировании розничного оборота алкогольной продукции» норму, ограничивающую продажу слабоалкогольных напитков, в частности так называемых энергетиков. Сей пункт, согласно апелляционному определению Верховного суда РФ, признан противоречащим федеральному законодательству.

Также на сессии дополнен перечень источников формирования Дорожного фонда. Отныне средства туда могут поступать не только от топливных акцизов, транспортного налога, безвозмездных перечислений и межбюджетного трансфертов, но и от уплаты некоторых штрафов, неустоек, возмещений и взысканий.

Наконец, по аналогии с ранее принятыми поправками в федеральное законодательство мордовские парламентарии отменили механизм голосования по открепительным удостоверениям на выборах Главы РМ. Вместо этого избирателям предоставляется возможность реализовать свое право на основании заявления.