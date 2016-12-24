В Мордовии внедряется электронный проездной билет

Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на платежные карты «Мир». Уже сейчас карта «Мир», являясь обычной банковской картой, используется для получения пенсий, стипендий, заработной платы, оплаты товаров и услуг.

Мордовия одним из первых регионов России начала использовать карту «Мир» для решения задач в социальной сфере. В республике на более чем 20 тысяч карт платежной системы «Мир» уже зачисляются зарплата преподавателей и стипендия студентов МГУ им. Н.П. Огарева и МГПИ им. М.Е. Евсевьева.

Сейчас в Мордовии на базе карты «Мир» внедряется Единая социальная электронная карта жителя региона. Уже в ближайшем будущем она позволит гражданам без волокиты получать весь спектр социальных услуг. Кроме того, заработают медицинское, продовольственное, коммунальное и другие приложения, в том числе транспортное.

По внешнему виду ЕСЭК - обычная пластиковая карта. На ней будет содержаться информация о ее держателе: фамилия, имя, отчество, дата рождения.

Транспортное приложение ЕСЭК позволит использовать ее как электронный проездной, в первую очередь, для льготников, а это порядка 300 тысяч человек по всей республике, в том числе студенты. Учитывая, что льготный проездной записывается на персонифицированную электронную карту, его использование другим лицом будет практически невозможно.

На переходном этапе бумажные социальные проездные карты будут действовать наравне с электронными. Электронная карта выдается льготникам бесплатно, и поездки по ней будут такими же безлимитными, как и по бумажной социальной проездной карте.

Жители республики проявляют большой интерес к новшеству на общественном транспорте. Сегодня готовы к использованию электронного проездного уже два района республики: Ромодановский и Рузаевский.

Преимущества электронного проездного очевидны. По истечении месяца льготникам не нужно будет покупать новую бумажную социальную проездную карту, достаточно активировать уже имеющуюся электронную карту. Льготник заплатит все те же 144 рубля и приобретет право ездить в общественном транспорте, используя свою социальную электронную карту.

Важный плюс электронной карты: если человек ее потеряет, право ездить бесплатно сохранится, нужно будет лишь восстановить карту. Бумажный проездной в случае потери не восстанавливается.

Считывание информации с электронного проездного производится при помощи имеющегося у кондукторов валидатора. Он похож на переносные банковские терминалы, с помощью которых оплачивают покупки в магазинах. Для подтверждения права проезда электронную карту нужно будет поднести к валидатору. В этот момент произойдет учет льготного проезда по карте, а пассажир получит билет с указанием начальной и конечной точки маршрута. Такой учет необходим транспортным организациям для получения компенсаций за перевоз льготников.

Мы живем в эпоху электронных услуг, которые во многом облегчают жизнь современного человека. Внедрение электронного проездного билета также позволит сделать жизнь жителей республики проще и комфортнее.

Процедура получения Единой социальной электронной карты Республики Мордовия, а также вопросы активации на ней электронного проездного билета определены в постановлении Правительства Республики Мордовия от 19 мая 2017 г. № 315 «О Порядке организации проезда отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия, с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия».

По вопросу места и времени получения Единой социальной электронной карты, активации и оплаты электронного проездного билета граждане могут обратиться по телефону: 8-8342-24-24-71.