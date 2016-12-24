Участники праймериз от «Единой России» рассказали о своих приоритетах

В республиканском Дворце культуры прошла встреча участников предварительного голосования для последующего выдвижения кандидата на должность Главы Мордовии от «Единой России» с секретарями всех 854 первичных отделений.

«Подобных избирательных кампаний мы не проводили более 14 лет, - напомнил собравшимся секретарь МРО партии, Председатель Государственного собрания РМ Владимир Чибиркин. - Кандидатуры участников праймериз были определены на прошедшем 12 мая заседании Регионального политсовета. Это временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков, вице-премьер - министр экономики Владимир Мазов и глава Чамзинского муниципального района Вячеслав Цыбаков. Наши основные требования к кандидатам остаются неизменными - профессионализм, умение слушать и слышать людей. Надеюсь, делегаты предстоящей конференции регионального отделения получат полное представление о программах претендентов и тех задачах, которые они ставят перед собой».

«Вся социальная, экономическая, законодательная и гуманитарная деятельность органов государственной власти и местного самоуправления должна быть направлена, как и прежде, на развитие человеческого потенциала, - подчеркнул первый кандидат - Владимир Волков. - Причем не только в период «от выборов до выборов», но и в долгосрочной перспективе».

В числе своих безоговорочных приоритетов нынешний руководитель региона назвал укрепление промышленного, сельскохозяйственного и инновационного потенциала республики, повышение зарплат, пенсий и пособий, создание новых рабочих мест, строительство жилья и дорог. Огромное внимание также будет уделено улучшению работы предприятий ЖКХ, развитию здравоохранения, образования, культуры и всей социальной сферы. При этом будут жёстко пресекаться с опорой на широкую общественность и во взаимодействии с правоохранительными органами любые проявления коррупции, факты неэффективного использования государственных средств, неоправданные траты и злоупотребления со стороны представителей власти, руководителей предприятий и учреждений.

Отдельный пункт программы - выполнение просьб и наказов избирателей. В сущности, такая работа ведется уже не первый год, и эффективность ее сомнений не вызывает. Только за минувшие полгода (то есть с момента проведения прошлых «парламентских» выборов) исполнена пятая часть обращений. В частности, открыто несколько автобусных маршрутов в районах республики, немалые средства выделены на реконструкцию сельских и городских дорог, приобретение школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи.

В ближайшее время дополнительную поддержку получат так называемые моногорода и поселения - Рузаевка, Умет, Тургенево, Кадошкино, Атяшево, Комсомольский. Так, крупное мебельное производство планируется создать в «железнодорожной столице региона». Там же (как, впрочем, и в Краснослободске, и в других населенных пунктах) возводятся новые школы. В Чамзинке начато строительство нового водопровода. А к сентябрю чистой водой будут обеспечены все пригородные села Саранска.

Реальная заработная плата выросла за пятилетку на 21 процент. Создано почти 15 тысяч новых рабочих мест. Всего же за это время в экономику региона вложено свыше 260 миллиардов рублей.

В течение последующих 5 лет зарплата тоже будет расти опережающими темпами - в 1,5 раза выше, нежели в среднем по стране. Таким образом, к 2022 г. в номинальном выражении она увеличится в 1,7 раза, а реальная зарплата - на 30 процентов.

«Кроме того, нам предстоит серьезно укрепить позитивный имидж Мордовии как в стране, так и на международной арене, - добавил Владимир Волков. - Большие возможности открывает здесь чемпионат мира по футболу 2018 года. Мы должны в полной мере воспользоваться ими».

Об устойчивом и планомерном развитии производств говорил и другой участник праймериз - вице-премьер - министр экономики РМ Владимир Мазов. «В настоящее время в республике действует 27 различных государственных программ, - отметил он. - В числе важнейших направлений деятельности - формирование благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций и создание условий для успешного ведения предпринимательской деятельности».

Наконец, глава Чамзинского района Вячеслав Цыбаков призвал уделить особое внимание вопросам эффективности работы органов власти на местах: «Местное самоуправление, с одной стороны, обязано участвовать в осуществлении «воли государства», а с другой - наиболее полно учитывать интересы населения. Как показывает практика, это наиболее короткий и прямой путь к решению насущных проблем. При этом, однако, не стоит преуменьшать значения участия граждан в совершенствовании форм и методов организации деятельности местного самоуправления. А значит, только целенаправленное объединение наших усилий позволит в будущем избежать множества ошибок».

Кто именно будет представлять «Единую Россию» на предстоящих выборах Главы республики, станет известно несколько позже. Как уже сообщалось, конференция регионального отделения партии пройдет 21 июня в здании Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева.

Андрей КРИВОВ



