Мордовский заповедник и национальный парк «Смольный» объединились

В нашей республике есть две заповедные территории - мордовский заповедник имени Смидовича и национальный парк «Смольный». 25 апреля был подписан приказ об объединении этих двух заповедных территорий. Управлять ими будет «Объединённая дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный» (ФГБУ «Заповедная Мордовия»).

- Объединение двух заповедных территорий - глобальное событие, - говорит директор «Заповедной Мордовии» Александр Ручин. - Подобные слияния проходят по всей России. Это означает, что количество особо охраняемых территорий не изменяется, уменьшается количество управляющих организаций. Все это делается для оптимизации управления. На ФГБУ «Заповедная Мордовия» возложена обязанность управлять двумя особо охраняемыми природными территориями федерального значения. Наша задача - охранять природный комплекс, изучать окружающую среду и заниматься экологическим просвещением и туризмом. В целом на обеих территориях продолжится ранее осуществляемая деятельность. В настоящее время «Заповедная Мордовия» занимается кадровыми и имущественными вопросами, внесением изменений в брендбук, разработкой логотипа.

- Появятся ли новые туры, которые объединят две наши особо охраняемые территории? Думаю, что появятся обязательно. У национального парка «Смольный» очень интересная территория с географической точки зрения, рядом находится знаменитое Болдино, есть очень интересное село Кергуды. На территории национального парка есть довольно известное место - «Орлово гнездо», его описывал еще Докучаев. Здесь есть и большие рекреационные территории, в которых может отдыхать много людей. Вообще «Смольный» больше подходит для посещения, ведь на его территории можно и порыбачить, и ягоды собирать. В заповеднике подобное запрещено.

Стоит отметить, что в России с 2013 года все посещения особо охраняемых территорий платные. В мордовском заповеднике вход платный, однако если люди заказывают экскурсию, экологический тур, то плата за посещение дополнительно не берется, она уже входит в стоимость заказанной услуги. Но в парке «Смольный» платы за посещение почему-то не было. Сейчас приказ о введении платы на этой особо охраняемой территории находится в министерстве. Однако если вы приезжаете на экскурсию, то дополнительной платы также не будет. Если же вы приехали в «Смольный», допустим, собирать грибы (а такая возможность в принципе есть на рекреационных территориях), то за посещение придется заплатить.

Будет введена и пропускная система. Это придумали не мы, все прописано в законодательстве. Мы выступили с инициативой допускать в национальный парк жителей Ичалковского и Большеигнатовского района бесплатно. Но даже у них будут пропуска, пусть и бесплатные. Кроме того, для некоторых категорий граждан, например ветеранов, пенсионеров, детей, предусмотрены льготы.