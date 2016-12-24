Верующих развезут по районам после праздничной службы

В это воскресенье православные христиане отметят Светлый праздник Пасхи. Многие горожане встречают этот день в храме. На оперативном совещании в мэрии Петр Тултаев распорядился, чтобы после торжественного богослужения в Кафедральном соборе верующих развезли на общественном транспорте во все районы города. Также градоначальник призвал коммунальные службы обратить внимание на чистоту возле храмов и на погостах.

- По традиции люди ходят перед Пасхой и на Пасху на кладбище к близким, ухаживают за могилами, красят и моют ограды. Поэтому необходимо своевременно вывезти мусор со всех кладбищ и организовать туда привоз воды, - заявил градоначальник. - На Пасху и в День поминовения усопших, 25 апреля, как обычно, должны быть выделены дополнительные автобусы для доставки горожан на кладбища.