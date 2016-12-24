Верующих развезут по районам после праздничной службы

Вопросы ЖКХ - под личный контроль!
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств
Россия увеличивает штатную численность Вооруженных сил и снова обсуждает идею увеличения призывного возраста
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
Свежесть пропадает не только у осетрины. Время - штука коварная, оно выметает её из всего: красок, погоды, отношений. А следом уходит и удивление....
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
В отделе «К» МВД по РМ бьют тревогу: сети мордовских предприятий атакует троянец-вымогатель - это вредоносное программное обеспечение,...
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными