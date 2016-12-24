Мордовия стремится нарастить инвестиции в стратегически важные отрасли

«Жители республики ждут от нас конкретных дел!»
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
В отделе «К» МВД по РМ бьют тревогу: сети мордовских предприятий атакует троянец-вымогатель - это вредоносное программное обеспечение,...
Свежесть пропадает не только у осетрины. Время - штука коварная, оно выметает её из всего: красок, погоды, отношений. А следом уходит и удивление....
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств