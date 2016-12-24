Мордовия стремится нарастить инвестиции в стратегически важные отрасли

Находясь в Москве, Глава Мордовии Владимир Волков 6 апреля встретился с руководителем научного центра волоконной оптики Российской академии наук, академиком РАН Евгением Диановым. В ходе беседы обсуждались перспективы развития в республике волоконно-оптического кластера и возможности внедрения новых разработок на саранских предприятиях. Речь шла, в частности, об организации производства преформ на базе АО «Оптиковолоконные системы», о техническом и технологическом обеспечении нового производства.

Глава республики поблагодарил академика за научную поддержку проекта, выразив заинтересованность в продолжении совместной работы. «Мы ставим задачу сконцентрировать в республике компетенции ведущих российских научных школ в сфере волоконной оптики и оптоэлектроники, реализовать проект создания промышленного кластера «Волоконная оптика и оптоэлектроника», объединив тем самым усилия при разработке и внедрении всех видов оптического волокна, приборов и систем на их основе», - подчеркнул Владимир Волков.

В этот же день Глава Мордовии принял участие в совещании, которое провел первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В ходе диалога с руководителями субъектов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России, рассматривались вопросы научно-технического развития территорий, совершенствования механизмов поддержки стратегически важных отраслей и доказавших свою эффективность кластерных программ.

В Мордовии, отметим, кластерный подход реализуется сразу в нескольких секторах, в том числе в светотехнике и волоконной оптике. Всего за четыре года объёмы производства на предприятиях светотехнического кластера выросли вдвое (до 10 миллиардов рублей). До 50 процентов увеличилась доля инновационной продукции. Привлечено почти 5 миллиардов рублей инвестиций, создано свыше двух тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Таким образом, республика закрепила за собой статус светотехнического центра страны, смогла продолжить освоение российского и зарубежных рынков.

В нынешнем году предполагается завершить работы по созданию инжинирингового центра волоконной оптики (данный проект уже получил высокую оценку министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, а также Президентского полпреда в ПФО Михаила Бабича). В рамках развития данного кластера фактически будет создана новая отрасль отечественной промышленности - оптоволоконное приборостроение.

«Вложение средств в кластерные программы мы рассматриваем как высокоэффективные инвестиции в стратегически важные отрасли развития. Именно они уже в ближайшем будущем определят научный и промышленный потенциал регионов», - отметил на совещании Глава Мордовии.