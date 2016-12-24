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Агрофирма «Норов» будет производить мороженое

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Итоги работы агрофирмы «Норов» и перспективы развития сельскохозяйственного производства в Кочкуровском районе Глава Мордовии Владимир Волков обсудил в субботу с руководителем предприятия Александром Поздняковым.
В минувшем году агрохолдинг произвел более 5300 тонн мяса, что сразу на 1250 т больше, чем в 2015-м. Также почти на 30 процентов (или до 30 тыс. тонн) выросли объемы производства зерна. В ближайшие годы за счет ввода в строй нового семенного завода мощностью до 9 тысяч тонн в год «Норов» планирует максимально полно удовлетворить потребности республики в качественном семенном материале. С этой целью, в частности, будут построены складские помещения, рассчитанные на 8 тысяч тонн хранения. В текущем году, кстати, намечено произвести около 3 тыс. тонн семян.
Другой новостройкой станет современный завод по глубокой переработке молока мощностью 10 тысяч литров в сутки, возводимый в поселке Станция Воеводское. Общая стоимость данного проекта оценивается в 150 миллионов рублей. В ассортименте будут представлены молоко и кисломолочная продукция, творог, сметана, сливочное масло, сыры несколько видов, а также натуральное мороженое. По словам руководителя агрофирмы, сдать завод в эксплуатацию предполагается уже ближайшей осенью.

 

 

                       

 

 

 

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