Отлично нахимичили

В начале апреля Саранск принимал заключительный этап Всероссийской олимпиады по химии среди школьников. В гости к нам приехали около 250 детей из 54 регионов страны. Мордовию на этом мероприятии представляли 13 учащихся Республиканского лицея.

Олимпиада по химии состояла из трех туров, два из них - теоретические и один - экспериментальный. В теоретическом туре надо было сделать расчет, решить математические задания, ведь химикам надо хорошо знать и физику, и математику, и биологию. Второй тур, по мнению участников и жюри, наиболее интересный. Здесь у школьников было право выбора, какие четыре задачи решить из предложенных - по органической и неорганической химии, химии физической и биохимии. Экспериментальный тур проходил в современных лабораториях МГУ им. Огарева. Участники олимпиады отметили, что в этом году конкурсные задания были сложнее, чем в прошлом, тем не менее решать их было интересно. Задания выходили за рамки школьной программы по химии, но большинство ребят с ними справились успешно. Кстати, проверяли работы ведущие ученые российских вузов.

В свободное время лучшие юные химики страны знакомились с нашей республикой, ребята ездили на саранские предприятия, посетили Технопарк и Кванториум, побывали в кинотеатре и послушали оперу «Евгений Онегин» в Музыкальном театре им. Яушева.

Неделя пролетела незаметно, пришло время назвать имена сильнейших химиков России среди учащихся 9-11 классов. 5 апреля Русский драматический театр был заполнен юными дарованиями. Перед награждением Глава Мордовии Владимир Волков приветствовал собравшихся.

- Уже несколько лет республика завоёвывает право проведения финалов всероссийских олимпиад школьников - по физике, астрономии, биологии, физкультуре, мировой художественной культуре. В этом году - по химии, - отметил Глава республики. - И мне хочется поблагодарить за такую возможность Министерство образования и науки Российской Федерации. Особые слова благодарности - в адрес членов жюри олимпиады. Большая честь для всех нас, что жюри лично возглавил декан химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, академик Российской академии наук, доктор химических наук Валерий Васильевич Лунин.

В последние годы Мордовия занимает лидирующие позиции в стране по поддержке одарённых детей. Наши ребята регулярно добиваются успехов на различных интеллектуальных олимпиадах. В прошлом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьники Мордовии завоевали 45 призовых мест. В расчёте на количество населения это второй результат среди всех регионов страны. В республике успешно работает лицей для одарённых детей. Второй год подряд он занимает второе место в рейтинге 500 лучших школ России. Я знаю, многие из вас уже познакомились с его работой. Наверное, не только школьникам, но и членам жюри было интересно, как организована работа в этом лицее. Это наша гордость. Мы сейчас делаем все, чтобы методики лицея перенести в школы республики и тем самым поднять уровень знаний в учебных заведениях Мордовии.

В 2015 году воспитанник лицея Иван Утешев стал первым в истории россиянином, который выиграл Мировую олимпиаду по астрономии и астрофизике. Всего же за 6 лет завоёвано уже больше 130 медалей на международных предметных олимпиадах, из них 45 золотых. Причём результаты достигаются в таких приоритетных направлениях, как математика, физика, химия, биология.

Позади остались дни захватывающих состязаний. Думаю, что все вы не только получили признание опытных экспертов и наставников, но и погрузились в атмосферу большого праздника, в прекрасный и удивительный мир науки. Конечно, как и в любом соревновании, здесь есть победители, и мы их искренно поздравляем. Но я уверен, здесь точно нет проигравших, поскольку такие мероприятия - это уникальная возможность узнать массу интересного, получить бесценный опыт и, конечно, найти множество новых друзей. Победа в олимпиаде открывает хорошие возможности для дальнейшего обучения в ведущих образовательных центрах страны. И то, кем вы станете, зависит, прежде всего, от вас. Главное, к чему я вас призываю, - не теряйте времени даром! Учитесь, познавайте, развивайтесь! Именно на вас - молодых, талантливых и современных - возлагаются основные надежды на дальнейшее развитие страны. Мы с вами должны сделать все, чтобы наша Родина стала самым передовым и развитым государством в мире. И это, я уверен, в наших силах!

Затем Глава Мордовии вручил подарки членам жюри, а также школьникам и сопровождающим их учителям, отметившим дни рождения в период проведения турнира. И вот настал момент истины. Началась церемония награждения. В первую очередь члены жюри вручали дипломы и памятные подарки призерам олимпиады. Среди них были и воспитанники Республиканского лицея для одарённых детей: учащиеся 10-го класса Денис Майданов, Анастасия Дектярева, Евгения Ярославцева, а также одиннадцатиклассники Александр Матвеев, Мария Сайгина, Данила Федотов. Дипломы победителей также получили два воспитанника лицея для одарённых детей - ученица 10-го класса Анастасия Адайкина и ученик 9-го класса Алексей Шишкин. Надо отметить, что наши лицеисты выходили на сцену с мордовским флагом. Да, наших ребят было в зале не так уж много, но как на самой олимпиаде, так и на сцене среди призеров и победителей они не затерялись.

Ну а многочисленные гости остались довольны мордовским гостеприимством. Юные химики отметили красоту и чистоту Саранска. Добрые слова в адрес организаторов сказали и члены жюри Всероссийской олимпиады. Так, Ольга Архангельская, доцент химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат химических наук, заявила: «Хочу сказать большое спасибо всем, кто нас здесь встречал, с кем мы работали. Думаю, не покривлю душой, если скажу, что такого теплого приема, таких замечательных внутренне богатых людей, как здесь, мы видим в первый раз. Мы не раз еще будем вспоминать об этом городе и мечтать, чтобы снова с вами встретиться».

Председатель жюри Валерий Лунин, декан химического факультета МГУ им. Ломоносова, поблагодарил Главу Республики Мордовия Владимира Волкова за организацию мероприятия.

- Мы все очень довольны, - отметил Валерий Лунин. - То тепло, которым мы были окружены с первого дня, и сегодня с нами. Хочу сказать, что не видел в России такого же региона, где бы власть так заботилась и берегла образование, науку, культуру. За последние 5 лет у школьников Мордовии очень серьезный прорыв, уже несколько ребят учатся у нас на факультете. Когда мы знакомились с вашим лицеем, то были удивлены, что у него открывается купол крыши и можно в телескоп наблюдать за звездами. Неудивительно, что победитель мировой олимпиады по астрономии - учащийся этого лицея. Сейчас он - студент физико-технического института Москвы.

Кстати, оценив результаты выступления лучших химиков, жюри приняло решение о включении трех саранских лицеистов (Алексей Шишкин, Анастасия Адайкина и Анастасия Дектярева) в состав кандидатов в национальную сборную команду России на Мировую химическую олимпиаду, которая пройдет в конце июля в Таиланде.