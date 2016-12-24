Президент России Владимир Путин назначил Владимира Волкова врио Главы Мордовии

12 апреля состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Главой Республики Мордовия, в ходе которой Владимир Волков был назначен исполняющим обязанности руководителя региона до выборов в сентябре.

«Владимир Дмитриевич, Вы знаете не хуже меня: много сделано за это время, но ещё нерешённых вопросов предостаточно и проблем много, поэтому на основе объективного анализа и того, что удалось сделать, и того, что пока сделать не удалось, на основе анализа настроения и пожеланий людей, проживающих в республике, нужно скорректировать свою работу в будущем, и я буду предлагать Вам исполнять обязанности до выборов в сентябре. Надеюсь, что Вы сможете провести соответствующим образом избирательную кампанию и продолжить свою работу на следующие пять лет», — отметил Глава государства.

Ниже мы приводим стенограмму беседы с официального сайта Президента России.

В.Путин: Владимир Дмитриевич, о социально-экономическом положении подробнее.

В.Волков: Владимир Владимирович, 2016 год мы закончили нормально, все отрасли нашей экономики росли. Если конкретные цифры, то внутренний валовой продукт вырос на 4,5 процента, промышленность – на семь процентов, мы построили больше жилья, больше дорог. Очень важно: оцениваем положительно рост реальной заработной платы.

Вы отметили успехи нашего сельского хозяйства недавно на медиафоруме, сегодня я Вам докладываю, что в последние годы мы растём в пределах семи процентов. Производство мяса растёт: за последние три года мы выросли по производству мяса в два с половиной раза. И в прошлом году хороший урожай получили – один из самых высоких в последнее время.

По селу самое главное – производство мяса, производство свёклы – самое высокое в прошлом году тоже было. И растёт заработная плата, на селе она в эти годы росла больше, чем в городе, и мы очень сильно подтянулись по зарплате на селе.

В.Путин: Это и справедливо.

В.Волков: В этом году динамика сохраняется. Промышленность растёт, уже 11 процентов. А индекс промышленного производства уже 16 процентов. Также село растёт – 6 процентов, молоко – 4 процента, мясо – на 5–8 процентов растёт. И вложение в основной капитал тоже увеличивается. Вот с такой динамикой мы начали этот год.

Если говорить о наших перспективах и текущих делах, то сейчас мы работаем над более чем 20 проектами развития – это в промышленности. В этом году запустим три новых завода: завод по производству кабелей, увеличим ещё наш кабельный кластер – это будет от 35 до 100 киловольт, высоковольтные кабели; завод медицинских препаратов, притом это будет импортозамещение; и завод по производству новых источников света. Каждый из этих заводов будет давать продукции на сумму более трёх миллиардов рублей.

Работаем дальше по оптоволокну. Я Вам два года назад докладывал, что мы выпустили экспериментальное волокно, сейчас завод уже вошёл в рабочий режим. В этом году более двух миллионов километров волокна выпустим. Но главное здесь для нас – это вторая очередь.

Мы сейчас из импортных заготовок делаем оптоволокно. За эти годы изменилась ситуация в промышленности России, очень резко, я должен сказать, Владимир Владимирович. Сейчас есть все возможности делать заготовки у нас: чистые материалы есть, чистый газ есть.

Сейчас мы работаем с «Газпромбанком» и «Роснано», для того чтобы в этом году начать строительство второй очереди и полностью для оптоволокна всё готовить в России. Это задача большая.

Если в целом говорить по оптоволокну, мы в этом году завершаем создание инжинирингового центра. Это уже специальные волокна – лазеры, волокна для различных приборов, и широкий круг можно делать. Здесь мы активно работаем с Правительством, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, и Михаил Викторович Бабич очень нам помогает, вместе с нами работает над этим проектом.

И завершив этот проект, а мы в этом году его завершим, сможем практически открыть новую отрасль в России – это оптоэлектронное приборостроение, мы уже к этому готовы и занимаемся с нашими ведущими предприятиями и учёными развитием фотоники в стране. Мы начали эту работу два года назад.

Ещё из самых важных вопросов, которые нам удалось решить, – это то, что мы на своём заводе медицинских препаратов начали производство антибиотиков, но главное – производство субстанций, чего не было в России, не выпускалось субстанций, а мы начали работать. Завод, о котором я сказал, по производству лекарств, там субстанции и антибиотики будем выпускать совершенно новые.

Но ещё что важно: сейчас наш завод медицинских препаратов совместно с университетом создали научно-производственный комплекс по разработке новых видов антибиотиков. Это будут наши, российские антибиотики. И это для нас очень важно в плане импортозамещения.

Вообще, если говорить по этой же тематике, но чуть чуть с другой стороны, – это экспортная продукция, то мы за последние три года увеличили экспорт продукции в 2,5 раза, и не просто экспорт продукции, а экспорт высокотехнологичной продукции: это силовая электроника и приборы на базе силовой электроники, это различный кабель. У нас сейчас пять кабельных заводов, один из них Вы открывали, сейчас мы пятый кабельный завод запускаем в производство, и оптоволокно. С оптоволокном мы очень долго думали: делать его, не делать, как российский рынок воспримет, а мы сейчас оптоволокно всё продаём в Западную Европу и Китай.

Мы работаем со своими предприятиями, может быть, над теми проблемами, которые всегда были актуальны для республики. Саранск был «столицей света». Сейчас мы реанимировали предприятия всей светотехники, их несколько, центральное – «Лисма». Каждая третья лампочка в России – саранская. Сейчас работаем над тем, чтобы была уже каждая вторая лампочка саранская. Но это уже не та продукция, которая была раньше. Это светодиоды, это галогенные лампы, обыкновенные лампы, чтобы было привычно человеку вкручивать в патрон. А внутри уже вместо вольфрама шестиваттные мощности светодиода.

И главное – мы модернизировали всю отрасль. И тоже пускаем на экспорт. Много нам говорили, что светотехника наша не пойдёт на экспорт, на Восток, может быть, ещё пойдёт. Мы Иран уже давно завоевали, а сейчас Чехия, Венгрия, Германия через Чехию – так что широкий круг.

И ещё важно, что мы в Бурунди, в Африке, открыли совместное предприятие. Для чего? Для того чтобы рынок африканский завоевать, и сейчас над этим активно работаем. Много ещё у нас таких новых разработок.

Почему мы ещё на экспорт вышли, такими темпами растём? Потому что у нас 28 процентов произведённой нами продукции – инновационная продукция. Это самый высокий показатель в Российской Федерации. Мы дальше будем продолжать эту политику, решать её. Спасибо Вам огромное, потому что практически во всех новых проектах Вы участвовали. Мы это очень ценим, для нас это очень важно, и народ Мордовии это прекрасно знает.

Все майские указы выполняем, сделали 15 тысяч новых рабочих мест. Производительность труда: в промышленности мы идём по графику, а в сельском хозяйстве с опережением по производительности труда. Строим мы сейчас больше жилья. Мы никогда не строили столько много жилья, для того чтобы вывести людей из аварийного жилья. Это программа, 127 тысяч квадратных метров, 7,5 тысячи человек улучшаем условия. Есть часть людей, которые просят, чтобы эта программа продолжилась дальше. Она очень важна для людей.

Вы отвечали на вопрос на медиафоруме. Моя точка зрения тоже такая же, что её нужно, конечно, в зависимости, конечно, от наших возможностей, в какой то форме продолжить.

У нас жильё не только по этой программе. Мы участвуем в различных федеральных программах по жилью: и «Молодая семья», и сельская программа. Мы свою ипотеку сделали. В это трудное время, когда строительство начало немножко «садиться», мы приняли решение именно по жилью, – на три года сделали ипотеку под пять процентов годовых, временно, но это нам позволило сохранить объём строительных работ. Ясно, что помощь людям здесь соответствующая. Многим людям помочь и сохранить объём строительных работ.

В.Путин: Сколько вам стоило это в виде субсидий?

В.Волков: Нам стоило где то в пределах 100 миллионов в бюджет ежегодно, но зато эффект, который мы получили в плане увеличения объёмов строительного производства, и посмотрели, что там можно отбить налогами. Я уж не говорю о самочувствии наших людей. Мы на 60 процентов увеличили в прошлом году ипотечные кредиты, на две тысячи человек больше.

Ясно, что дальше будет нарастать, мы это как временную меру сделали. Но мы её сделали и, соответственно, получили ряд эффектов и в экономике, и в социальном плане. В социальном плане молодёжью мы занимаемся сейчас много. Прежде всего профориентацией молодёжи, профориентацией и на технические специальности. У нас растёт конкурс по техническим специальностям.

Мы создали детский технопарк и на базе физических специальностей делаем профориентацию: с Вашей помощью, совместно с федеральным бюджетом активно подтянули наших промышленников. Тоже попросили их участвовать, и они активно участвуют.

Сейчас ребята занимаются в центральном офисе, и мы по районам решили: сделаем по районам, но главное, что там такая техника сейчас стоит и такие приборы, что далеко не детские вещи можно делать.

В.Путин: Владимир Дмитриевич, Вы с какого года работаете во главе республики?

В.Волков: Пять лет назад. Я срок отрабатываю, заканчивается срок.

В.Путин: Когда?

В.Волков: 14 мая.

В.Путин: Владимир Дмитриевич, Вы знаете не хуже меня: много сделано за это время, но ещё нерешённых вопросов предостаточно и проблем много, поэтому на основе объективного анализа и того, что удалось сделать, и того, что пока сделать не удалось, на основе анализа настроения и пожеланий людей, проживающих в республике, нужно скорректировать свою работу в будущем, и я буду предлагать Вам исполнять обязанности до выборов в сентябре. Надеюсь, что Вы сможете провести соответствующим образом избирательную кампанию и продолжить свою работу на следующие пять лет.

В.Волков: Спасибо, Владимир Владимирович. Постараюсь сделать всё от меня зависящее.