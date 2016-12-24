Как зарегистрировать сделку купли-продажи квартиры?

Главное не слова, а дела
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Регистрация сделки купли-продажи квартиры может быть осуществлена в МФЦ или онлайн. Также можно обратиться к нотариусу.
Что бы зарегистрировать сделку купли-продажи квартиры, как уже отмечалось выше – можно обратиться в МФЦ. Если по каким-либо причинам нет возможности нанести личный визит, можно оформить доверенность на третье лицо. Помимо необходимых документов, обеим сторонам потребуется заполнить заявление. Оно будет выдано на месте. Если квартира покупается по ипотеке, то необходимо будет предоставить соответствующий кредитный договор. В настоящее время есть возможность отправить документы в этот государственный орган по почте. Также есть вариант подачи документов через Интернет, так как он является очень удобным. Однако для того, чтобы воспользоваться этой функцией, потребуется электронно-цифровая подпись. Те же люди, у которых ее нет, на официальном сайте Росреестра смогут лишь записаться на прием.
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
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