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Что такое «машино-место»?

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На вопрос отвечает Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Михайлович Пыков.

До 01.01.2017 понятие «машино-место» отсутствовало в нормативных актах как таковое. Вместе с тем машино-места как части зданий и помещений давно явля-ются предметом сделок.

С 01.01.2017 статья 1 Градостроительного кодекса РФ дополнена пунктом 29, согласно которому «машино-место» это предназначенная исключительно для раз-мещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном за-конодательством о государственном кадастровом учете порядке.

В настоящее время машино-места признаются отдельным объектом граждан-ско-правового оборота. Оно может быть предметом договора купли-продажи, может сдаваться в аренду, передаваться в наследство, быть объектом залога.  Это значит, право собственности на него подлежит государственной регистрации.

Нововведения не касаются парковочных мест, расположенных на земельных участках вне зданий, сооружений, помещений. Такие объекты самостоятельными не являются, и закрепить права на парковочное место не удастся.

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