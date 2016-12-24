Что такое «машино-место»?

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На вопрос отвечает Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Михайлович Пыков.
До 01.01.2017 понятие «машино-место» отсутствовало в нормативных актах как таковое. Вместе с тем машино-места как части зданий и помещений давно явля-ются предметом сделок.
С 01.01.2017 статья 1 Градостроительного кодекса РФ дополнена пунктом 29, согласно которому «машино-место» это предназначенная исключительно для раз-мещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном за-конодательством о государственном кадастровом учете порядке.
В настоящее время машино-места признаются отдельным объектом граждан-ско-правового оборота. Оно может быть предметом договора купли-продажи, может сдаваться в аренду, передаваться в наследство, быть объектом залога. Это значит, право собственности на него подлежит государственной регистрации.
Нововведения не касаются парковочных мест, расположенных на земельных участках вне зданий, сооружений, помещений. Такие объекты самостоятельными не являются, и закрепить права на парковочное место не удастся.
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