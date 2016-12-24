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Кинотеатр «Мадагаскар» начинает прямые трансляции футбольных матчей

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Кинотеатр «Мадагаскар» приглашает поклонников футбола на просмотр прямых трансляций футбольных матчей Лиги Чемпионов. Вход свободный!

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