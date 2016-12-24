Кинотеатр «Мадагаскар» начинает прямые трансляции футбольных матчей

«Он первым встретил террористов!»
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
Кинотеатр «Мадагаскар» приглашает поклонников футбола на просмотр прямых трансляций футбольных матчей Лиги Чемпионов. Вход свободный!
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
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Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление
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В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...