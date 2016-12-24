Какие сведения содержит выписка из ЕГРН об объекте недвижимости?

На вопрос отвечает Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Михайлович Пыков.



В связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Министерством экономического развития Российской Федерации были утверждены формы предоставления сведений из ЕГРН в виде выписок ЕГРН, содержащих те или иные сведения об объекте недвижимости и правах на него. Одной из таких форм является вы-писка из ЕГРН об объекте недвижимости.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости является единственной из утвержденных форм выписок, которой предусмотрено предоставление всего объема сведений по объекту недвижимо-сти, содержащихся в ЕГРН и являющихся общедоступными. Кроме того, в состав информации, предоставляемой в форме выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, включены также в полном объеме сведения, ранее содержавшиеся в кадастровых паспортах (выписках) по объектам недви-жимости.

Для получения указанной выписки Вы можете обратиться с запросом установленной фор-мы о предоставлении сведений ЕГРН в филиал, любое удобное для Вас МФЦ, а для получения сведений ЕГРН в виде электронного документа предлагаем Вам воспользоваться официальным сайтом Росреестра (www.rosreestr.ru).