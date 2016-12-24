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В Мордовии cаперы ОМОН Росгвардии проверили четыре сообщения о возможных взрывных устройствах

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Пятница 7 апреля стала настоящей проверкой боеготовности сотрудников инженерно-технической группы ОМОН Отдела Росгвардии по Республике Мордовия, сообщает пресс-служба силового ведомства. В ходе выездов на сообщения об обнаружении подозрительных предметом специалисты-взрывотехники войск национальной гвардии 13-го региона проверили четыре объекта, о которых сообщили в правоохранительные органы бдительные жители Саранска.

 Среди мест обнаружения подозрительных предметов – городская поликлиника №3, площадь, прилегающая к Собору Святого праведного воина Феодора Ушакова в центре города, городская телефонная станция и рыночный комплекс, расположенный напротив. Во всех случаях информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась.

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