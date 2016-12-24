В Саранске началась подготовка к 9 Мая

«У нас сейчас не рынок - базар!»
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств