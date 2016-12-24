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В Саранске началась подготовка к 9 Мая

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День Победы - один из самых любимых и почитаемых праздников в нашей стране. Он объединяет людей разных вероисповеданий и национальностей. Этот священный для каждого россиянина праздник отмечается в каждой семье. Именно поэтому важно тщательно продумать все мероприятия. 
- Празднично оформлен город должен быть уже к 1 Мая, - распорядился Петр Тултаев на рабочем совещании. - Формализма в организации мероприятий быть не должно! Детям особенно надо рассказывать о том, кто начал войну, сколько потерь понесла Советская армия, сколько наших земляков не вернулось домой. В школах необходимо провести уроки мужества, приглашать для встреч с детьми ветеранов. Конечно, их осталось не так много. Но можно организовать встречу с воинами-афганцами, участниками боев в горячих точках. 
На дискотеках должны звучать песни на языках народов бывшего Советского Союза, которые боролись против фашизма. Надо отдавать дань уважения нашим предкам и в таком виде в том числе!
За три недели до 9 Мая в городе стартует акция «георгиевская ленточка». Причем волонтеры будут раздавать их не только в центре, но и в других районах Саранска. 
- Считаю, что георгиевские ленточки надо раздавать также в детских садах и школах, - предложил градоначальник. - Подрастающее поколение должно знать историю своей страны и гордиться подвигом предков!

 

 

                       

 

 

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