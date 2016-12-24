«Газпром» поможет достроить крытый футбольный манеж в Саранске

Об этом было объявлено в ходе очередной сессии Госсобрания РМ. Как сообщила первый заместитель министра финансов республики Любовь Романенкова, решение перечислить в бюджет Мордовии 500 миллионов рублей компания приняла в рамках программы развития конструктивного сотрудничества.

В целом же доходы региональной казны увеличились сразу на 2 миллиарда 498 миллионов рублей - главным образом, за счет дополнительных федеральных поступлений. Из них около миллиарда пойдет на выполнение республиканских программ в сфере дорожного строительства, 858 миллионов - на возмещение части процентных ставок по инвестиционным кредитам сельскому хозяйству, 34 млн - на выполнение программы мелиорации земель сельхозназначения. Также более 300 млн руб. направлено на строительство общеобразовательной школы в Рузаевке, 21 млн - на реконструкцию Дома культуры в Кочкуровском районе. Дополнительные средства в размере 193 млн рублей выделены и на подготовку к футбольному первенству планеты 2018 года, в том числе 54 миллиона - на реконструкцию тренировочных площадок.

Сама республика, впрочем, тоже не ударила в грязь лицом. По итогам января - февраля ее собственные доходы выросли на 862 млн рублей, достигнув, таким образом, 23-миллиардной отметки. Деньги эти пойдут на поддержку АПК (167 млн руб.), стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности (300 миллионов, половину из которых получит Технопарк Мордовии), реконструкцию центра национальной культуры в поселке Атяшево (17 млн руб.), подготовку к единому госэкзамену (18 млн), совершенствование системы фото- и видеофиксации дорожных происшествий (32 млн рублей).

С учетом всех поправок доходы региональной казны ныне составляют уже 32,6 млрд руб., расходы - 34,8 миллиарда. А вот дефицит остался прежним - 2,2 млрд рублей.

- Главное сейчас - обеспечить своевременное и бесперебойное финансирование реализуемых проектов, - отметил в связи с этим спикер Госсобрания Владимир Чибиркин. - Депутатский корпус должен проследить, насколько эффективно расходуются бюджетные средства.

Такой контроль точно не будет лишним, учитывая, что начиная со следующего года из казны «выпадет» около 586 миллионов рублей. Обусловлено это предоставлением льгот по уплате налога на имущество организациям, основным видом деятельности которых является производство цемента, а также предприятиям, содержащим новенькие спортивные сооружения с футбольными полями и крытыми трибунами. Часть потерь, однако, власти надеются компенсировать. Ведь господдержка призвана обеспечить рост объемов производства, способствовать увеличению зарплат персонала и созданию новых рабочих мест.

А еще депутаты решили упростить процедуру оформления документов в поддержку того или иного кандидата на должность Главы РМ. Речь идет об устранении излишних барьеров при сборе подписей, заверении подписных листов и составлении итоговых протоколов. Тем более что такие бюрократические формальности, в сущности, только добавляют нервозности в выборный процесс.