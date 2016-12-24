Проект УЭК в Мордовии окончательно ушел в прошлое

На прошедшей 28 марта девятой сессии Государственного собрания РМ были признаны утратившим силу республиканский Закон «О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт», а также все внесенные в него поправки. Тем самым мордовские парламентарии вслед за своими федеральными коллегами узаконили очевидное: масштабный проект не выдержал испытаний суровыми российскими реалиями.

Исход вполне ожидаемый, учитывая, что ни власти регионов, ни население никогда особо не верили в возможность реализации данной затеи. Во-первых, из-за ее очевидной дороговизны (ведь только бюджетный расход на создание инфраструктуры применения «универсалок» измерялся порой десятками миллиардов рублей). А во-вторых, по причине банальной непродуманности целого ряда предлагаемых решений. Ну как можно, например, обязать человека получить УЭК, коль скоро тот просто не желает этого делать, да еще грозится заявить о прямом нарушении его конституционных прав.

При этом в теории и впрямь все выглядело благопристойно. Предполагалось, что всего одна электронная карта заменит сразу множество документов, включая полис обязательного медицинского страхования, страховое пенсионное свидетельство и даже удостоверение личности. А вдобавок получит сопутствующий функционал, позволяющий получать и оплачивать государственные и коммерческие услуги, оказываемые, допустим, предприятиями ЖКХ, транспорта, связи, торговли и соцкультбыта.

На практике, правда, дела пошли не столь гладко. Ибо сложный механизм частно-государственного партнерства буксовал чуть ли не на каждом шагу. В результате за четыре года из 120 миллионов запланированных к эмиссии карт было выдано всего-то около 780 тысяч.

Да и чего вообще следовало ожидать в условиях хронического недофинансирования и отсутствия четкого вектора развития? Произошло ровно то, что и должно было произойти. В конце декабря 2016-го Государственная дума приняла в третьем чтении пакет поправок, окончательно упраздняющий универсальную электронную карту как «инструмент предоставления государственных и муниципальных услуг». Также прекращено ее использование в качестве полиса ОМС и СНИЛС. Официальная причина - запуск национальной платежной системы «Мир» и готовящаяся замена внутренних бумажных паспортов на электронные аналоги. То есть те же «универсалки», только с более подробной информацией о владельце, и, само собой, без банковского приложения. Причем изъятие этих документов из оборота будет идти естественным образом, по мере изъятия их из обращения. Отказаться решено и от «обязаловки», изначально висящей над УЭК дамокловым мечом. Гражданин вправе выбрать именно тот носитель информации, который посчитает наиболее удобным.

Между тем, сказанное совсем не означает, что и само АО «УЭК» прекратит свое существование. Как следует из официального сообщения компании, оно продолжит реализацию ранее запущенных проектов в жилищно-коммунальной сфере и на транспорте, а также разработку биометрических решений.