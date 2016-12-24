Мордовские «единороссы» объявили о запуске новых партийных проектов

О выполнении решений XVI съезда «Единой России» и реализации на территории республики федеральных партийных проектов шла речь на прошедшем в минувший четверг заседании регионального политсовета.

Как сказал в своем выступлении секретарь МРО, Председатель Государственного собрания РМ Владимир Чибиркин, главным итогом съезда можно считать запуск целого ряда мероприятий по исполнению наказов избирателей: «Именно «Единая Россия» является главным политическим ресурсом Президента страны. За последние годы партия значительно укрепила свои позиции. Сегодня мы не просто принимаем законодательные решения, а держим на партийном контроле ход их выполнения».

По словам Владимира Чибиркина, основные усилия мордовских «единороссов» будут направлены на выполнение 18 из 24 приоритетов. Большинство из них в принципе хорошо известны. Однако есть и новые, связанные, например, с созданием комфортных условий для жизни. Так, проект «Городская среда» предусматривает благоустройство дворов и придомовых территорий, «Парки малых городов» - обустройство зон отдыха, «Местный дом культуры» - ремонт зданий клубов и оснащение их оборудованием.

Деньги, кстати, на эти цели выделяются немалые - 200, 23 и 26 миллионов рублей соответственно (причем только в 2017 году). С учетом же других партийных проектов - и того больше. Ведь одна лишь реконструкция спортивных залов в 15 школах республики обойдется в 12 млн руб.

«Стоит также отметить, что Мордовия предельно серьезно отнеслась к таким инициативам, - добавил лидер республиканских «единороссов». - Уже подготовлен план грядущих преобразований, выбраны координаторы, завершается формирование общественных советов».

Также в ходе заседания было объявлено, что список организаций, с которыми взаимодействует региональное отделение «ЕР», вновь пополнился. Соглашения о сотрудничестве пожелали заключить Ассоциация автомобильного спорта Мордовии и Союз десантников.