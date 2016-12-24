Мордовские «единороссы» объявили о запуске новых партийных проектов

«Жители республики ждут от нас конкретных дел!»
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
В Мордовии пары предпочитают оформлять отношения во все более зрелом возрасте - после 25-28 лет
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек