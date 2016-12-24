Начало учебного года переносить не будут!

Всю прошедшую неделю в редакцию нашей газеты поступали звонки от родителей школьников. Всех интересовал один вопрос - правда ли, что новый учебный год начнется 1 августа, поскольку в следующем году в Саранске пройдут матчи чемпионата мира по футболу. По словам нашей читательницы, эту новость она услышала в школе от одной из учительниц и очень расстроилась, поскольку планировала в это время съездить на юг с детьми.

- К нам тоже много людей звонят, чтобы узнать, правда ли это, - комментирует ситуацию заместитель министра образования РМ Станислав Соболев. - Не знаю, откуда пошел этот слух. Подобная информация из Министерства образования и науки РФ к нам не поступала, а потому перенос учебного года на 1 августа у нас даже не обсуждался!