Спутниковая навигация для мордовских аграриев

На минувшей неделе в Мордовэкспоцентре открылась выставка сельскохозяйственной техники и состоялось совещание с руководителями сельхозпредприятий республики по вопросу весенне-полевых работ, которое провёл Глава Мордовии Владимир Волков.

Открывая совещание, руководитель региона напомнил о сельскохозяйственных итогах прошлого года: «Рост объёмов аграрного производства составил 7%. Это один из самых высоких показателей роста в Российской Федерации, и практически самый лучший показатель Мордовии за последний десяток лет. Этот результат стал возможен благодаря тем ресурсам, которые были направлены на развитие сельского хозяйства, а также существенному повышению профессионализма руководителей сельхозпредприятий. На работу пришли грамотные люди с хорошим образованием и желанием трудиться. Немаловажен и тот факт, что в республике внедряются самые передовые мировые технологии в сельском хозяйстве».

Экспорт продукции Глава республики отметил как важнейший фактор выживаемости отрасли. «Мы должны делать всё, чтобы увеличить экспортные показатели, - заявил Владимир Волков. - По экспорту сахара, зерна, мясных продуктов в России созданы экспертные институты по рынкам сбыта. Мы должны быть готовы к тому, чтобы 15-20% произведённого сахара продавать за пределы страны. Поэтому важно находить иностранных покупателей на эти объёмы».

«В этом году мы рассчитываем на рост сельскохозяйственного производства не менее чем на 6%. Необходимо получить урожай зерна - 1 млн 330 тысяч тонн, а также 150 тысяч тонн кукурузы, 1 млн 110 тыс. тонн сахарной свеклы», - поставил задачу Глава Мордовии.

Далее Владимир Волков перешёл к текущим задачам. Весенне-полевые работы должны быть проведены максимально слаженно, грамотно и оперативно. На сегодня тракторный парк республики к прохождению весенне-полевых работ подготовлен на 94%. Также необходимо своевременно позаботиться о запасах топлива. Актуальной проблемой остаётся обеспеченность хозяйств минеральными удобрениями, здесь показатель составляет 82%. Критике по вопросу приобретения удобрений Глава республики подверг руководителей Атюрьевского и Ельниковского районов.

«Необходимо заготовить кормов в количестве 30 центнеров на корову. При этом нужно вовремя осуществлять сроки заготовки. Тянуть с их уборкой нельзя», - указал Глава республики. Кроме того, по прогнозам синоптиков, следующее лето ожидается достаточно сухим и жарким, что создаст проблематику в позднем сборе качественных кормов.

Глава Мордовии призвал перенимать опыт отдельных мордовских производителей по применению спутниковой навигации при проведении сезонно-полевых работ. Так, при её использовании производительность труда увеличивается на 30%, снижается расход семян на 25%, уменьшается расход топлива и запасных частей. Несмотря на то что сами технологии спутниковой навигации относительно недорогие, пока их применяют лишь 25% хозяйств республики.