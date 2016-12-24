В Мордовии сохранены коммунальные льготы для сельских учителей

На последней сессии Государственного собрания РМ внесены изменения в республиканский Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения…». Согласно принятым поправкам, в регионе установлен фиксированный размер ежемесячной денежной компенсации для педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Мордовии при оплате жилых помещений, отопления и освещения. Размер выплаты составит 1601 рубль.

Указанная мера соцподдержки, как утверждается, позволит выравнять объемы льгот, предоставляемых сельским учителям. Именно такие нормы существуют сегодня в ряде регионов России. Более того, применяемый Брянской областью подход к установлению фиксированного размера компенсации получил недавно поддержку в Верховном суде России.

Ранее, напомним, указанные компенсации предполагалось и вовсе отменить. Исключение было сделано лишь для пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых непосредственно после работы в сельских школах и отдавших педагогической деятельности не менее 10 лет. Однако учительское сообщество выступило резко против таких инициатив. С аналогичных позиций выступил и Глава РМ. В результате региональному Правительству было поручено разобраться в проблеме и разработать новый вариант закона, учитывающий интересы работающих на селе педагогов.