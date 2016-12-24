В Мордовии сохранены коммунальные льготы для сельских учителей

Перерасчет пенсий: в чем причина небывалого ажиотажа?
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
Как изменится жизнь автовладельцев после вступления в силу закона о замене выплат по ОСАГО ремонтом