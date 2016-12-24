«Тополя» планируют открыть в конце ноября

Город приведут в порядок «под ключ» к 12 июня
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей