«Тополя» планируют открыть в конце ноября

В рамках «парламентского часа» на девятой сессии Госсобрания с отчетом о деятельности полиции выступил министр внутренних дел РМ Юрий Арсентьев. Как следовало из его выступления, уровень преступности в республике продолжает снижаться, а основные показатели оперативно-разыскной работы, напротив, улучшаются. Мордовия по-прежнему считается одним из самых спокойных и безопасных регионов страны. Здесь, по данным МВД России, отмечен самый низкий показатель криминальной напряженности.

Поступившие замечания касались в основном борьбы с пьянством и алкоголизмом, профилактики подростковых самоубийств и бытовой преступности. В частности, вновь была поднята проблема отсутствия медицинского вытрезвителя в Саранске. Пояснение по этому вопросу дал столичный градоначальник Петр Тултаев. По его словам, в некогда знаменитых «Тополях» совсем скоро начнется ремонт. А ориентировочно в конце ноября рассчитанное на 20 мест заведение сможет принять первых «постояльцев».