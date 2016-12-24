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«Тополя» планируют открыть в конце ноября

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В рамках «парламентского часа» на девятой сессии Госсобрания с отчетом о деятельности полиции выступил министр внутренних дел РМ Юрий Арсентьев. Как следовало из его выступления, уровень преступности в республике продолжает снижаться, а основные показатели оперативно-разыскной работы, напротив, улучшаются. Мордовия по-прежнему считается одним из самых спокойных и безопасных регионов страны. Здесь, по данным МВД России, отмечен самый низкий показатель криминальной напряженности. 
Поступившие замечания касались в основном борьбы с пьянством и алкоголизмом, профилактики подростковых самоубийств и бытовой преступности. В частности, вновь была поднята проблема отсутствия медицинского вытрезвителя в Саранске. Пояснение по этому вопросу дал столичный градоначальник Петр Тултаев. По его словам, в некогда знаменитых «Тополях» совсем скоро начнется ремонт. А ориентировочно в конце ноября рассчитанное на 20 мест заведение сможет принять первых «постояльцев».

 

 

                       

 

 

 

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