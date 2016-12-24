Президент назначил нового прокурора Мордовии

Не прячьте ваши денежки…
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
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3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
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