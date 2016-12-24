Президент назначил нового прокурора Мордовии

29 марта Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении на должность прокурора Республики Мордовия Александра Филимонова, государственного советника юстиции 3 класса. Раннее «ВС» уже сообщал, что 15 февраля на седьмой сессии Государственного собрания его кандидатура была одобрена подавляющим большинством голосов. Последнее слово оставалось за Президентом России, и вот указ подписан. В ближайшее время Александр Филимонов официально вступит в должность прокурора Мордовии. В ожидании окончательного решения Александр Филимонов еще по старому месту работы - прокуратуре Курской области - находился в отпуске.

Александр Андреевич Филимонов родился 31 августа 1970 года в г. Старый Оскол Белгородской области. Окончил Оскольский электрометаллургический техникум. В 1991 году после службы в армии поступил на очное отделение следственно-прокурорского факультета Харьковской юридической академии, по окончании которой направлен в прокуратуру Белгородской области для службы старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Белгородской области. В разное время работал помощником прокурора Старого Оскола, начальником отделов по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах Белгородской прокуратуры. С сентября 2006 года занимал должность заместителя прокурора Белгородской области. С ноября 2009 года возглавлял прокуратуру Курской области. Государственный советник юстиции 3 класса.